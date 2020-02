Drei junge Sängerinnen fahren zum Landeswettbewerb

Hemer. Drei junge Sängerinnen aus Hemer überzeugten beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ und treten jetzt beim Landeswettbewerb in Essen an.

Monatelange harte Arbeit zahlt sich aus: Die jungen Sängerinnen Sophie Kersting, Lydia Streiter und Angelika Shchapova werden dafür belohnt und dürfen im März beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Essen singen. Monatelang haben sie geprobt, in den Gesangstunden nach musikalischen und stimmlichen Feinheiten gesucht und zusätzlich zum regulären Unterricht mit ihren Begleitern am Klavier Interpretation und Gestaltung ihrer einzelnen Programme einstudiert.

Am vergangenen Sonntag war es dann endlich soweit: In der Musikschule Lüdenscheid konnten die drei Gesangsschülerinnen der Musikschule Hemer einer Fachjury und dem Publikum beim Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ ihre Programme vorstellen. Alle drei Gesangstalente wurden mit einem ersten Preis und der Weiterleitung zum NRW-Landeswettbewerb belohnt.

Jüngste Sängerin ist erst zwölf Jahre alt

Sophie Kersting, mit zwölf Jahren die jüngste Teilnehmerin, wurde von dem gleichaltrigen Jonas Fricke (Musikschule Iserlohn) beeindruckend und hochmusikalisch begleitet. Auch der junge Pianist wurde mit einem ersten Preis und der Weiterleitung zum Landeswettbewerb ausgezeichnet. Mit einem a-capella vorgetragenen Volkslied, dem „Veilchen“ von Wolfgang Amadeus Mozart und einem Musicalsong aus „Mary Poppins“ konnten sie voll überzeugen.

Erst seit einem halben Jahr hat die 14-jährige Angelika Shchapova Unterricht im klassischen Gesang. Zuvor hat sie russische Folklore und Pop gesungen, nun wagte sie sich beim Wettbewerb an die Canzone des „Cherubino“ aus „Figaros Hochzeit“ von Mozart und präsentierte neben einem Volkslied auch einen Musicaltitel aus „Les Miserables“. Begleitet wurde sie dabei von Siegfried Gras aus Hagen, der seit Jahren die Gesangsklasse der Musikschule Hemer unterstützt.

Das umfangreichste und längste Programm gestaltete Lydia Streiter (18). Sie stellte sich der Konkurrenz mit einem 20-minütigen Programm mit geistlichen Liedern, der Arie der „Susanna“ aus „Figaro“, englischer Operette, zeitgenössischer amerikanischer Liedkomposition und dem Couplet der „Adele“ aus der „Fledermaus“. Mit der Höchstpunktzahl wurde auch sie mit ihrem Begleiter Martin Brödemann, der auch die Workshops „Musical & More“ in Hemer musikalisch betreut, in den Landeswettbewerb weitergeleitet.

Preisträgerkonzert am 29. Februar in Hagen

Der NRW-Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, für dessen Teilnahme sich die jungen Sängerinnen mit ihrer harten Arbeit qualifiziert haben, findet vom 20. bis 24. März in Essen statt.

Zuvor findet am Samstag, 29. Februar, um 11 Uhr in der Sparkasse Hagen das diesjährige Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ statt. Das endgültige Programm steht noch nicht fest, doch zumindest eine der jungen Hemeraner Sängerinnen soll auf jeden Fall bei dem Konzert dabei sein.