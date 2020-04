Drei Tage statt drei Wochen für die Straßenasphaltierung

Hemer. Der neue Straßenfertiger des SIH war bei Straßenarbeiten auf dem Verbindungsweg zwischen der Straße Am Perick und der Hönnetalstraße im Einsatz.

Mit dem typischen baumaschinentypischen Rucken schiebt der neue Straßenfertiger einen 40-Tonnen-LKW über den Weg zwischen der Straße Am Perick und der Hönnetalstraße. Eine Ladung dampfender Asphalt kommt so in gepresster Form auf die Straße. Die SIH-Mitarbeiter helfen mit einer Schippe nach, eine Walze fährt hinterher und glättet den Belag. Am Freitag sind die Arbeiten für den Fahrradweg zwischen Hotel Meise und Stadtwerke fertiggestellt worden. Was normalerweise drei Wochen dauert, wurde mit dem neuen Fahrzeug des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn-Hemer (SIH) in drei Tagen fertig.

Entstanden ist ein befestigter Rad- und Fußgängerweg, der aber auch für den Anliegerverkehr oder den Lieferverkehr der Stadtwerke genutzt werden kann. Zudem führt eine überregional befahrende Fahrradroute durch den Verbindungsweg. Insgesamt dauerte es drei Tage. Am Mittwoch vergangener Woche wurde der Asphalt aufgetragen, am Donnerstag die Feindecke, am Freitag folgten händisch die Feinarbeiten an den Rändern.

Der Vorgang ist deswegen so schnell über die Bühne gegangen, weil der Stadtbetrieb seinen neuen Straßenfertiger für die Arbeiten genutzt hat. Mit den vorherigen Mitteln hätte es etwa drei Wochen gedauert, wie es Pascal Weiß vom SIH beschreibt. Das habe vor allem mit den Mengen zu tun, die durch die neuen Fahrzeuge transportiert werden können, so der SIH-Mitarbeiter. Asphalt muss schnell bearbeitet werden, denn wenn die Substanz erkaltet, kann man keine ordentlichen Straßenarbeiten damit anstellen. hsz