Polizei Drogen für 25.000 Euro in Iserlohn und Hemer sichergestellt

Iserlohn/Hemer. Ein Iserlohner und ein Hemeraner müssen sich demnächst wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Nach umfangreichen Ermittlungen schlugen Polizeibeamte am Dienstagmorgen in den Wohnungen eines Iserlohners (25) und eines Hemeraners (28) zu. Bei der Durchsuchung fanden sie laut Presseerklärung 2,2 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana im Wert von rund 25.000 Euro. In der Asservatenkammer landeten außerdem 20.000 Euro Bargeld sowie scharfe Munition. Eine dazu passende Schusswaffe fanden die Beamten hingegen nicht. Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Vorwurf: unerlaubter Handel mit Betäubungsmittel. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen.