Ein digitaler Tag der offenen Tür

Hemer. Die Musikschule der Stadt Hemer bietet am Sonntag, 21. März, von 10.30 bis 12 Uhr einen digitalen Tag der offenen Tür an. Interessierte Jugendliche und Eltern können sich beispielsweise mit ihren Kindern einwählen, um sich über die Musikschulangebote nach den Osterferien zu informieren. Wie bei einem herkömmlichen Tag der offenen Tür wird es in den jeweiligen (digitalen) Unterrichtsräumen der einzelnen Lehrkräfte Konzerte, offene Unterrichtsstunden, Zeit für Beratungsgespräche und bei Voranmeldung auch die Möglichkeit einer Probestunde geben.

Die Zugangsdaten können über die Homepage der Musikschule www.hemer.de/musikschule, auf der Facebook-Präsenz der Musikschule oder ganz klassisch auf Nachfrage im Sekretariat (02372/551-741; musikschule@hemer.de) in Erfahrung gebracht werden. Anmeldungen zu Schnupperstunden sind ebenfalls über diesen Weg möglich.