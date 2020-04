Ein Flyer mit Beratungs- und Hilfsangeboten

Hemer. Das Netzwerk Familienzentren in Hemer hat einen Flyer mit wichtigen Adressen und Nummern herausgebracht.

Das Netzwerk Familienzentren in Hemer hat einen Flyer mit Unterstützungs- und Beratungsangeboten für Eltern, Kinder und Jugendliche in Hemer zusammengestellt. Auch die Nummern der kostenfreien Hilfetelefone wie das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, das Kinder- und Jugendtelefon und andere wichtige Rufnummern sind dort zu finden.

„Die Corona-Pandemie ist eine enorme Belastung für die Menschen und stellt uns alltäglich vor neue Herausforderungen. Um in dieser nicht ganz einfachen Situation bei Bedarf schnell individuellen Rat und Hilfen zu finden, gibt es einen Flyer des Netzwerks Familienzentren in Hemer“, heißt es in einer Mitteilung des Netzwerks.

Material steht online auf derSeite der Stadt zur Verfügung

Die Stadt Hemer stellt neben vielen weiteren Informationen den bewährten Flyer über Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche in Hemer zum Download unter www.hemer.de/corona zur Verfügung. Auf einem Blick finden sich dort Beratungsstellen, Kinderärzte, Frühförderstellen und viele weitere Adressen von Hilfsangeboten vielfältiger Art und für fast jede Lebenslage. Netzwerkkoordinatorin Claudia Grau hat dieses Faltblatt in enger Zusammenarbeit mit allen Kooperationspartnern der Familienzentren und den genannten Institutionen zusammengestellt und ist darüber hinaus auch als Ansprechpartnerin für Eltern, Kinder und Jugendliche unter 02372/551-269 oder per Mail an c.grau@hemer.de erreichbar.