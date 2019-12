Ein Geldsegen, der eigentlich nicht ausreicht

Neun Hemeraner Sportvereine können sich im kommenden Jahr auf Fördermittel für ihre Sportstätten freuen – auch wenn diese nicht so hoch ausfallen wie eigentlich nötig. Die Entscheidungs- und Verteilungsphase für das Landesförderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ ist bald abgeschlossen. Dann liegt der Ball bei den Vereinen, die gemeinsam mit der NRW-Bank die Baumaßnahmen abwickeln müssen. Für Hemer geht es insgesamt um eine Summe von 464.245 Euro.

Klaus-Peter Uhlmann, Vorsitzender des Stadtsportverbandes (SSV) Hemer, sieht die Förderung des Landes als einen ersten Schritt von vielen an. „Seit den 70er Jahren gibt es einen Sanierungsstau, der bisher noch nicht aufgearbeitet worden ist“, erklärt er. Die von den Vereinen geforderte Summe für die Sanierung ihrer Sportstätten sei dreimal so hoch gewesen wie die Fördermittel, die dem Verband zur Verfügung gestellt wurden.

Vereine sollen nur 30 Prozent der Kosten tragen

„Insgesamt sind die Vereine aber mit der Verteilung zufrieden“, resümiert Uhlmann. Da der SSV kein Nutznießer der Förderungen ist, wurde der Verband mit der Verteilung des beantragten Geldes beauftragt. Dabei geht es vor allem um die energetische Sanierung der Gebäude, um zum Beispiel Dämmungen oder die Umrüstung auf modernere Lichtanlagen. Dabei soll auch der Umweltaspekt eine Rolle spielen. Es gehe aber auch darum, die Anlagen behindertengerecht zu machen.

Sinn der Förderung ist es, dass die Vereine nicht den Löwenanteil der Kosten tragen müssen. Bei der Verteilung habe man, so Uhlmann, darauf geachtet, dass die Vereine in den meisten Fällen nur 30 Prozent der Kosten tragen müssen, die Projekte also zu 70 Prozent gefördert werden. Wie dann die Förderung des Landes nun aber schlussendlich aussehen werde, könne man aktuell noch nicht sagen.

Nutznießer des Landesprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ sind der TV Deilinghofen, der Kanu-Segel-Club Hemer, der BSV Hemer und der BSV Westig sowie der TC Weiß-Blau Hemer, der TV Sundwig, der TV Hemer, der TV Westig und der TV Landhausen. Über die genaue Verteilung der Mittel will Klaus-Peter Uhlmann allerdings lieber schweigen „Es soll ja kein Neid aufkommen“, sagt er.

Der vom SSV begleitete Prozess läuft schon seit dem Frühjahr dieses Jahres. Nachdem die Vereine in einer Mitgliederversammlung im April über das Förderprogramm informiert wurden, habe es mehrere Informationsveranstaltungen gegeben. „Seitdem wurden die Förderrichtlinien des Landesprogrammes immer weiter konkretisiert“, erklärt Klaus-Peter Uhlmann das mehrere Monate andauernde Verfahren.

Gremium hat in Absprache mitVereinen Fördergelder verteilt

Der Vorstand des SSV Hemer hatte nach der Mitgliederversammlung ein Auswahlgremium einberufen, in dem Ute Baecker und Ivonne Ullrich für das Sportamt der Stadt Hemer beratend teilnahmen, sowie Klaus-Peter Uhlmann, Thomas Ibach, Geschäftsführer-Finanzen des SSV, und Mark Rodehüser, Sportjugend-Vorsitzender im SSV. Der zweite Vorsitzende des SSV Christian Ritter hat ebenfalls dieses Gremium als sachkundiger Bürger im Sportausschuss der Stadt Hemer mitberaten. Gemeinsam im Dialog mit den antragstellenden neun Vereinen erstellte das Gremium Verteilungs- und Zuordnungskriterien, die, so der SSV, für eine gerechte Verteilung der Fördersumme auf diese Vereine sorgten. Zu einer abschließenden Einigung mit den Vereinen über die Zuwendungssummen kam es dann Ende November bei einer internen Infoveranstaltung des Stadtsportverbandes. Dort präsentierte das Gremium eine entsprechende „Verteilungsmatrix“, die die Aufteilung der Fördersummen transparent aufschlüsselte.

Für die Vereine fängt nun ein Großteil der Arbeit erst einmal an. Sie können für die Summen ihre Anträge in einem Förderportal online einstellen, die der SSV Mitte Januar dann als Empfehlung für die Staatskanzlei NRW bestätigen wird. Das Auswahlgremium trifft sich dafür ein letztes Mal am 16. Januar 2020. Dann ist es die Aufgabe der Vereine, die Abwicklung der Fördergelder zu organisieren.