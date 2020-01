Ein „Schwarzmarkt“ für das viele Kleingeld

Wohin mit dem ganzen Kleingeld? Diese Frage stellen sich Kirchengemeinden, Vereine und auch Einzelhändler seit dem Jahreswechsel noch intensiver. Das letzte „Selbstbedienungs-Münz-Einzahlungsgerät“ ist aus der Stadt verschwunden. In ihrer Not greifen Händler zur Selbsthilfe: Es hat sich ein wahrer „Schwarzmarkt“ für Münzen entwickelt.

Mit der Abschaffung des Münzautomatens hat die Sparkasse Märkisches Sauerland einen Schritt vollzogen, den viele andere Geldinstitute bereits vor Jahren gemacht haben. Hintergrund ist eine EU-Verordnung, die allen Kreditinstituten vorschreibt, alle Münzen auf Echtheit und Umlauffähigkeit zu prüfen. Das gilt für jede Ein-Cent-Münze genauso wie für das am häufigsten gefälschte Zwei-Euro-Stück. Dies bedeutet, dass ein SB-Einzahlgerät in der Lage sein muss, falsche oder als falsch verdächtig erkannte Münzen anzuhalten und nicht an den Einzahlenden zurückzugeben. Derzeit werfen die Einzahlgeräte beispielsweise eingefüllte Rabatt-Taler einfach wieder aus.

„Dies ist aber seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr zulässig. Vielmehr müssten diese wie Falschgeld behandelt und einbehalten werden. Dazu kommt, dass die Einzahlautomaten schon heute ohne die neuen, höheren Falschgeldprüfanforderungen sehr störanfällig im Hinblick auf leichte Verunreinigungen sind“, teilt Dr. Christian Wingendorf, stellv. Vorstandsmitglied mit. Insofern habe sich die Sparkasse Märkisches Sauerland dazu entschieden, ab 2020 Münzgeld nur noch in verschließbaren Kunststofftüten, sogenannten „Safebags“, in den Servicebereichen der beiden Hauptstellen in Hemer und Menden anzunehmen.

„Die Abgabe der „Safebags“ ist schnell und unkompliziert. Diese „Safebags“ können bis zu vier Kilogramm Münzgeld fassen und werden dann von einem externen Gelddienstleister überprüft“, so Dr. Wingendorf. Die Krux an dem Kleingeld sind für Privatleute wie Händler jedoch die Gebühren.

Viele Kunden liebennach wie vor Bares

Wer Kleingeldrollen benötigt oder einzahlen muss, zahlt bereits Gebühren. Für einen Münzbeutel werden ebenfalls fünf Euro fällig. Sind nur 500 1-Cent-Stücke im Beutel, bleibt die Einzahlung eine Nullnummer. Da eine 1-Cent-Münze 2,3 Gramm wiegt, würden rund 1739 in den Beutel passen. Immerhin 29 Prozent gingen an Gebühren drauf.

„Das Problem ist, man kann gar nicht abschätzen, wie viel in der Tüte ist“, sagt Marion Grendel vom gleichnamigen Lottogeschäft in der Innenstadt. Bislang konnte sie das Kleingeld direkt einzahlen und es dem Konto gutschreiben lassen. „Jetzt werden wir es sammeln müssen“, so die Hemeranerin.

Die Kunden mögen nach wie vor Bares. Nach Volumen gerechnet erreicht die Barzahlung im deutschen Handel immerhin noch knapp die Hälfte des bewegten Geldes. Die ausreichende Kleingeldbevorratung betrifft viele Einzelhändler. „Wir haben eine Selbsthilfegruppe geschaffen“, berichtet Kornelia Holve, Chefin der Sundwiger Bäckerei. Betriebe tauschen untereinander Münzen und Scheine, so wird das kostenpflichtige Holen und Einzahlen von Münzen reduziert. „Wir versuchen, uns selber zu helfen“ , sagt sie. Den Hemeranern kann sie nur empfehlen, das Kleingeld im Umlauf zu lassen. Es mache keinen Sinn, es irgendwo zu sammeln und dann kostenpflichtig einzuzahlen.

Die Sundwigerin ist für die Abschaffung der 1 und 2-Cent-Münzen und eine Rundung bei der Endsumme. Die Niederlande praktizieren dies seit Jahren erfolgreich. Der niederländische Mittelstand nutzt die Rundung zu fast 100-Prozent. Diese Maßnahme führt zu einer hohen Kostenersparnis, denn die Ladenbesitzer müssen nun keine kleinen Münzen für das Wechselgeld holen, sondern rechnen erst ab 5 Cent.

Zur großen Münzeinzahlungsstation hat sich ein Lebensmittelhändler in der Hemeraner Innenstadt entwickelt, der automatisierte Kassen hat. Dort werfen Kunden ganze Tüten voller Kleingeld in den Automaten. Zum Problem werde dies erst, wenn die Schächte voll seien, und der Kunde dann doch wieder sein Kleingeld mitnehmen müsse. „Kupfer ist für uns alle überflüssig“, sagt eine Mitarbeiterin.

Auch Vereine hortenWechselgeld für ihre Feste

Betroffen sind auch Vereine und Kirchengemeinden. Die Sternsinger haben dies nach ihren Sammlungen an den vergangenen Wochenenden erfahren. Konnte das Geld bislang schnell bei der Sparkasse eingezahlt werden, dauert das Versenden und Verbuchen der Geldtüten nun. Daher liegen die Sammelergebnisse auch noch nicht vor. Bei den Kollekten aus den Gottesdiensten gibt es das gleiche Problem. Einzeleinzahlungen verursachen unnötige Kosten. So wird das Kleingeld gesammelt und dann eingezahlt. „Es ist kompliziert und ein Mehraufwand“, sagt Katja Große aus dem Hemeraner Gemeindebüro. Auch Vereine stehen vor dem Problem, Münzeinnahmen von Festen sicher einlagern zu müssen, weil es sich nicht lohnt, das Geld einzuzahlen und vor dem nächsten Fest wieder kostenpflichtig neues Kleingeld zu besorgen.