Ein verzögerter Start für Easyfitness durch die Corona-Krise

An der Hauptstraße 180 direkt am Grohe-Platz eröffnet der Easyfitness-Club

Hemer geschäftlich. Die Fitnessbranche rutschte vom Wachstum in den Lockdown. Am Grohe-Platz eröffnet nun Easyfitness.

Eine Geschäftseröffnung mitten in der Corona-Krise und noch dazu in einer Branche, die vom stetigen Wachstum plötzlich in den Lockdown gezwungen wurde – für den Easyfitness-Club hätte es schwieriger kaum beginnen können. Zwei Monate später als geplant kann die Neueröffnung am Grohe-Platz jetzt vom 29. Mai bis 1. Juni erfolgen. „Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich losgehen kann“, sagt Clubleiterin Ksenia Chulina.

Aufwendiger Umbaufür das neue Studiodesign

Deutschland ist der größte Fitnessmarkt in Europa und war bis zur Corona-Pandemie auf jährliche Mitgliedersteigerungen programmiert. Nach einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte erreichten die Fitnessstudios in Deutschland im vergangenen Jahr mit mehr als 11,6 Millionen Mitgliedschaften und einem Gesamtumsatz von rund 5,5 Milliarden Euro neue Höchststände. 14 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland verfügt über eine Mitgliedschaft bei einem kommerziellen Anbieter. Zu den größten Franchiseunternehmen für Fitness und aktives Gesundheitstraining in Deutschland gehört „Easyfitness“ mit über 150 Studios in Europa – das neueste davon in Hemer.

Im Januar war mit dem aufwendigen Umbau des einstigen Coop-Ladenlokals an der Hauptstraße 180, direkt unter dem Rathaus, begonnen worden. Auf 1500 Quadratmeter wurde die Fläche erweitert. Bei der Innengestaltung blieb kein Stein auf dem anderen. Neue Decken, Bodenbeläge: das Design wurde dem Leitmotiv „Lifestyle and Sport“ des Unternehmens angepasst. Grau und Grün sind dabei die prägenden Farben. Anfang März sollte das Studio eigentlich öffnen, doch dann kam Corona. „Wir waren schon startklar“, sagt Marvin Kitzig, Regionalmanager von Easyfitness. Das Virus sorgte zunächst für Lieferverzögerungen bei den Fitnessgeräten, dann kam es auch nach Deutschland und führte zur Schließung aller Sporteinrichtungen.

„Die Mitglieder haben durch die Corona-Zeit Verständnis gezeigt“, dankt Ksenia Chulina, denn viele Gründungsmitglieder mussten sich bis zur Eröffnung gedulden. Jetzt kann es losgehen, mit den bekannten Hygieneregeln. Einige Geräte müssen für die Abstandsregeln zunächst gesperrt bleiben, doch alles ist mehrfach vorhanden. So bietet Easyfitness unter anderem einen Cardio-Bereich, separaten Ladybereich, Funktionalarea, Fitnesszirkel, Freihantelbereich, Solarium, Wassermassage und einen Kursraum für Les-Mills-Kurse. Ein siebenköpfiges Trainerteam freut sich auf den Neustart in Hemer.