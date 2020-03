Einbrecher sprengen erneut Geldautomaten in Hemer

Unbekannte Täter haben in der Nacht den Geldautomaten der Sparkasse Märkisches Sauerland in Ihmert gesprengt.

In Hemer ist erneut ein Geldautomat gesprengt worden. In der Nacht zu Montag schlugen die Einbrecher in der Ihmerter Sparkassen-Filiale zu.

Die Geldautomatenbande hat wieder in Hemer zugeschlagen. Nur sechs Tage nach der letzten Automatensprengung im Real-Markt Becke, jagten die Täter in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten der Sparkasse Märkisches Sauerland im Stadtteil Ihmert in die Luft. Die Fahndung der Polizei auch unter Einsatz eines Hubschraubers blieb bislang erfolglos.

Um 2.05 Uhr wurden einige Bürger im Ihmerter Tal durch einen lauten Knall geweckt, konnten ihn aber nicht so richtig zuordnen. Als dann wenig später ein Hubschrauber über dem Ort kreiste, wurde deutlich, dass etwas passiert sein musste. An der Ihmerter Straße 251 war die Ursache des Knalls unübersehbar. Im SB-Center der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden waren die Scheiben gesprungen, im Inneren war die Front des Geldautomaten weggesprengt.

Ein Zeuge hatte kurz nach dem Knall zwei Fahrzeuge vor der Filiale beobachtet. Mehrere Personen flüchteten in einem silbernen Kombi und einem schwarzen Kleinwagen (vermutlich VW Golf) in Richtung Hemer. Ob sie mit Beute flüchteten, kann die Polizei noch nicht mitteilen. Die sofort eingeleitete Ringfahndung blieb in der Nacht ohne Erfolg. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Durch die Explosion wurde der Geldautomat zerstört, Scheiben gingen zu Bruch. Weiterer Gebäudeschaden ist in dem Anbau an ein Wohnhaus offenbar nicht entstanden.

Erst in der Nacht zum 25. Februar hatten Einbrecher einen Geldautomaten des SB-Centers im Real-Markt Hemer gesprengt und dabei ein Feuer ausgelöst. Sie flüchteten ohne Beute. In Hemer war es bereits die vierte Tat. Am 20. November 2018 hatten Einbrecher den Geldautomaten der Deilinghofer Sparkasse in die Luft gejagd und das ganze SB-Center verwüstet. Am 8. Juli 2019 scheiterten sie in der Hemeraner Filiale der Commerzbank.