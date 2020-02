Deilinghofen. Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus „Am Vogelsang“ eingedrungen. Ob sie Beute machten, ist der Polizei nicht bekannt. Nur ein Haus weiter versuchten sie es ebenfalls. Dort versuchten sie die Terrassentür aufzubrechen. Nach aktuellem Stand ist nichts entwendet worden. Auch am Südweg waren die Täter am Samstag zwischen 18 und 23 Uhr aktiv. Sie brachen die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und stahlen Bargeld und Schmuck.