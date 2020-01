Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruchserie zum Jahreswechsel

Hemer. Eine Einbruchserie hat die Polizei seit Silvester beschäftigt. Unbekannte Täter sind am 31. Dezember in mehrere Häuser und Wohnungen in Sundwig eingedrungen. Betroffen waren unter anderem die Straßen Am Branddorn und Wenhagener Straße. Wie viele Bürger betroffen waren und was gestohlen wurde, konnte die Polizei an Neujahr noch nicht bilanzieren, weil Beamte noch mit der Spurensicherung beschäftigt waren. Außerdem verzeichnete die Polizei in der Silvesternacht mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Deilinghofen und in der Innenstadt.

Die Hemeraner Feuerwehr blickt auf einen relativ ruhigen Jahreswechsel. Im Brandschutz kam es zu keinen Einsätzen. Zahlreiche Rettungsfahrten mussten jedoch bewältigt werden.