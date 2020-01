Beim Wintercup im Sauerlandpark hatten alle viel Spaß. 12 Teams traten am Samstag im Eisstockschießen gegeneinander an.

Hemer. Beste Laune herrschte trotz des schlechten Wetters beim Wintercup im Eisstockschießen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eis-Elfen im Mönchsgewand auf Platz eins

Sie waren nicht die besten, aber die Kreativsten und sind das einzige Team, das sich jedes Jahr eine neue Verkleidung überlegt. Das Team Fantasy zog am Samstag beim Wintercup im Eisstockschießen die Blicke auf sich, denn nicht nur ein Huhn, sondern auch ein Flamingo, ein Schwan und Schneemänner versuchten, mit dem Eisstock so nah wie möglich an die Daube zu kommen. Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, eigentlich wollten alle sehr gerne auf das Siegerpodest.

Drei Mannschaften aufdem Siegertreppchen

Da passten aber nur drei der zwölf teilnehmenden Mannschaften drauf: Erstplatzierter wurden die Eis-Elfen, auf Platz zwei fanden sich die Schleusenschwimmer wieder, und Dritter wurde die Feuerwehr-Löschgruppe Hemer.

Auch wenn das Wetter den sportlichen Vergleich zwischendurch zu einer richtig ungemütlichen Angelegenheit machte, legten sich alle mächtig ins Zeug und hatten sich teilweise auch hohe Ziele gesteckt. „Wir wollen überleben und ganz viel Spaß haben. Wir sind zum ersten Mal im Finale“, sagte Jörg Brockhoff (Bruder Jörg) von den Eis-Elfen, die übrigens in braunen Mönchskutten daherkamen – weil die Kluft so bequem sei. Die Jägermeister als Vorjahressieger gingen ein wenig entschlossener zur Sache, aber die Rechnung hatten die Männer dieses Mal ohne die anderen Mannschaften gemacht. Vor allem ein Team – Stöckelwind – zeigte besonderen Ehrgeiz. Das Team war nicht nur zum ersten Mal im Finale, sondern wollte unbedingt ihre Männer – die Jägermeister – schlagen. „Wir hoffen auf das Endspiel gegen unsere Männer“, so Julia Merten, das klappte allerdings nicht.

Einige Teams hatten sogar einige Fans dabei, die an der Bande mächtig Krach machten, um ihre Mannschaften zu unterstützen. Das gelang mehr oder weniger erfolgreich.

Aufwärmen in derurigen Almhütte

Zwischen den Durchgängen zog es alle in die warme Almhütte, ein bisschen Aufwärmen und ein warmes Getränk mussten sein. Auch nach der Siegerehrung – für die Erstplatzierten gab es für das komplette Team Karten für ein Konzert im Sauerlandpark, für die Zweiten Karten für ein Konzert im Alten Casino, und das dritte Siegerteam freute sich über Gutscheine für das Café Flora. Der Kreativpreis ging an das Team Fantasy, das jetzt Hemeraner Einkaufsgutscheine ausgeben kann.

16 Teams hatten in der Vorrunde bereits um den Einzug in die letzte Runde gekämpft, zwölf sind übrig geblieben. Schön empfinden es alle, dass es nicht immer die selben Teams sind, die den Wintercup spielen, sondern immer neue Mannschaften dabei sind. Es war die siebte Veranstaltung dieser Art, und es wurde deutlich, dass alle noch richtig Lust darauf haben, aufs Eis zu gehen. Nur der Wunsch nach besserem Wetter war mehr als deutlich, denn so richtig gut war es in den vergangenen Jahren nicht. So wurde auch die letzte Eisdisco des Wintergartens zum Regentanz.