Elterncafé mit Hebamme in Kita

Hemer. In ein von einer Hebamme geleitetes Elterncafé wird für Mittwoch, 4. Dezember, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in den Kindergarten an der Uhlandstraße eingeladen. Es handelt sich um ein Angebot des Familienzentrums Stüps in Kooperation mit einer Hebammenpraxis. Anmeldung nimmt Sandra Fritsch unter 02372/5598968 entgegen.