Eröffnung des Fastenweges am Haus Hemer

Hemer. „Wir stehen nach wie vor hinter der katholischen Kirche, fordern aber Veränderungen innerhalb der Kirche“, sagt das Leitungsteam der kfd St. Peter und Paul. Dass sich die Frauen engagieren statt zu resignieren, zeigt sich auch in einem weiteren Projekt. Im Park von Haus Hemer wird am Freitag, 19. März, um 16 Uhr ein Fastenweg eröffnet. Interessierte sind herzlich eingeladen, unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln den Weg mitzugehen, in dem die Fastenzeit als „Trainingslager in Sachen Leben“ dargestellt wird. Es gehe laut kfd nicht um „verzichten“ und „weniger leben“, sondern darum, mehr zu leben und lebendiger zu werden.