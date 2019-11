Erweiterungsbau soll Container ablösen

Steigende Schülerzahlen sorgen dafür, dass die Wilhelm-Busch-Schule mehr Raum benötigt. Aus diesem Grund soll die Förderschule bis 2022 durch einen Erweiterungsbau vergrößert werden. Laut einem Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung sind dafür 2,76 Millionen Euro veranschlagt. Mitte Dezember soll der Kreistag eine Entscheidung treffen. Die Schule arbeitet währenddessen mit einer Übergangslösung.

Einer von zwei grauen Kästen grenzt schon an das Schulgebäude, der zweite Container soll Mitte Dezember kommen. Je ein Klassenraum und ein Differenzierungsraum stehen den Schülern so zusätzlich zur Verfügung. Das ist, so die Vorlage, auch dringend erforderlich. Eine zu hohe Schülerzahl pro Klasse führe bei dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung der Schule für „erhebliche Probleme, da die Schüler, insbesondere die der Oberstufe, in beengten räumlichen Verhältnissen zu einer gesteigerten Aggressivität neigen“.

Seit 2015 fast ein Drittel mehr Förderschüler anwesend

Zudem steigen die Schülerzahlen – im aktuellen Schuljahr besuchen mit einer Steigerung von knapp 30 Prozent fast ein Drittel mehr Schüler die Wilhelm-Busch-Schule als im Jahr 2015/16. Insgesamt 133 Schüler werden im Schuljahr 2019/20 beschult. Mit den sieben Klassenräumen im Bestandsgebäude wären Klassengrößen von 19 Schülern möglich, mit der Containerlösung könnten 15 Schüler in einem Raum unterrichtet werden. „Das ist für uns vor allem eine pädagogische Erleichterung“, erklärt Schulleiter Thomas Wosnitza. 13 Schüler pro Klasse entsprechen, so die Vorlage, dem Richtwert für den Förderschwerpunkt, 17 Schüler pro Klassen werden in der Vorlage als Höchstwert für den Förderschwerpunkt bezeichnet. Der erste Container soll in Kürze bezogen werden, der zweite im Frühjahr.

Die Container stellen allerdings nur eine Zwischenlösung dar. Geplant ist eine Erweiterung der Schule durch einen zweigeschossigen Neubau. Inbegriffen sind darin auch zwei Fachklassenräume. Der Fachunterricht in den Bereichen Kunst und Musik findet derzeit im naturwissenschaftlichen Raum statt und kann deswegen im Moment nicht zu seinem eigentlichen Zweck genutzt werden.

Schulleiter Thomas Wosnitza begrüßt auch die mit der Erweiterung einhergehende räumliche Trennung zwischen der Erprobungsstufe und den Klassen 7,8,9 und 10. Das entspreche auch dem Konzept der Schule. Insgesamt erhält die Schule laut der Vorlage mit der Erweiterung vier Klassenräume, vier Differenzierungsräume, zwei Fachklassenräume, einen Besprechungsraum sowie Toilettenanlagen. Wie die Räume allerdings gestaltet werden, weiß Thomas Wosnitza noch nicht. „Da gibt es noch einige Unwägbarkeiten“, sagt er. Das Grundstück für den Neubau hat der Kreis schon erworben – aus Mitteln des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“.

Zuerst müssen allerdings die Politiker über die Investition von insgesamt rund 2,76 Millionen Euro über drei Jahre entscheiden. Beraten wird der Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung noch am 4. Dezember im Bau- und Straßenausschuss und im Kreisausschuss am 12. Dezember. Entschieden darüber wird schlussendlich im Kreistag am 19. Dezember.