Fahrraddieb wird von Polizei gestellt

Hemer. Das Fahrrad eines Hemeraners wurde am Montag gegen 10.35 Uhr an der Amerikastraße gestohlen, nachdem der 39-Jährige sein Fahrrad unverschlossen auf dem Firmengelände abgestellt hatte. Sein Kollege beobachtete laut Polizei einen Fremden, der sich das Rad nahm und es in Richtung Hönnetal schob. Der Zeuge informierte die Polizei und lieferte eine gute Täter-Beschreibung. Die Polizei entdeckte den mutmaßlichen Dieb mitsamt Fahrrad, der sich nicht zu den Vorwürfen äußerte. Der Eigentümer bekam seinen Drahtesel zurück.