Hemer. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19 Uhr an der Bahnhofstraße wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Laut Polizei übersah ein 61 Jahre alter Autofahrer aus Hemer den 21-jährigen Fahrradfahrer und nahm ihm auf Höhe der Straße Am Nöllenhof die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und später im Krankenhaus behandelt.