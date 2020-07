Hemer. Die Kabarettistin Ulrike Böhmer wird am Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr mit ihrem Comedy-Programm in der Christkönig-Kirche auftreten. Da aufgrund der Pandemie nur eine bestimmte Personenzahl an der Veranstaltung teilnehmen kann, wird um eine Anmeldung gebeten. Diese ist – anders als in der Ankündigung beschrieben – 02372/16088. Der Veranstalter hatte eine falsche Nummer weitergegeben. Alternativ ist eine Anmeldung auch unter 02372/10912 im Gemeindebüro möglich.