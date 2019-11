Deilinghofen Familienweihnacht in der Kita Stephanus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familienweihnacht in der Kita Stephanus

Hemer.Zu einer Familienweihnacht laden das Familienzentrum Meilenstein und die Evangelische Kita Stephanus für Freitag, 29. November, von 15.30 bis 18 Uhr in ihre Räumlichkeiten ein. Nach einer kleinen Aufführung der Kinder im Atrium gibt es Kaffee, Kuchen und Hotdogs und zudem ein Bastelangebot für die Kinder. Das Familienzentrum bittet darum, die umliegenden Parkmöglichkeiten am Martin Luther Haus, an der Kirche und den Nebenstraßen zu nutzen.