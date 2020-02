Fastenaktion ganz ohne Pessimismus

Hemer. „Zuversicht – 7 Wochen ohne Pessimismus“, so lautet das Motto der Fastenaktion „7 Wochen ohne“ in diesem Jahr. Die Stadtkirchenarbeit der evangelischen Kirche in Hemer schließt sich mit ihren wöchentlichen Bedenkzeiten in der Passions- und Fastenzeit dieser Aktion wieder an.

„Angst und Sorge sind zentrale Elemente menschlichen Bewusstseins. Sie dürfen aber nicht dominieren und Menschen in Hoffnungslosigkeit fallen lassen. Unser Motto für die Fastenzeit 2020, ‘Zuversicht! - Sieben Wochen ohne Pessimismus’, soll dazu ermuntern, Zukunftsangst und Misstrauen zu überwinden“, schreibt die Stadtkirchenarbeit.

An jedem Freitag„Zuversicht tanken“

Und hier die Themen und Zeiten: 28. Februar, 19 Uhr: „Zuversicht! - Sieben Wochen ohne Pessimismus: Sorge dich nicht!“, gestaltet von Helga Henz-Gieselmann und Kirchenclowninnen.

6. März,19 Uhr: „Fürchte dich nicht!“, gestaltet von Pfarrerin Ellen Gradtke.

13. März, 19 Uhr: „Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?“, gestaltet von Pfarrerin Dolores Oberfohren und Melitta Müller.

20. März, 19 Uhr: „Ich hoffte auf das Licht und es kam Finsternis“, gestaltet von Gottfried Pielhau.

27. März, 19 Uhr: „Meine Zuversicht ist bei Gott“, gestaltet von Uwe Henning.

3. April,19 Uhr: „Klopfet an, so wird euch aufgetan“, gestaltet von Pfarrer i.R. Dr. Dieter Bach.

Karfreitag, 10. April,15 Uhr: Musik zur Sterbestunde Jesu mit dem CVJM Posaunenchor Hemer.

Das Team der Stadtkirchenarbeit lädt alle herzlich ein, sich an jedem Freitag der Passions- und Fastenzeit eine halbe Stunde in der Ebbergkirche Zeit und Ruhe zu gönnen, um jedes Mal neu Zuversicht zu tanken.