Ihmert. Zehn Vereine und Organisationen profitieren von der THS-Spende.

Firmen spenden 11.600 Euro für guten Zweck

Seit über einem Jahrzehnt hat die Weihnachtsspende der Firmen THS und MHS in Ihmert schon Tradition, mit 11.600 Euro sorgte das Team Hell und Schulte auch in diesem Jahr für eine schöne Bescherung. Gleich zehn Vereine und Organisationen konnten davon profitieren.

Jeweils 3000 Euro konnten der ambulante Kindershospizdienst der Johanniter, der Verein „Flaschenkinder“ und der TV Eversberg in Empfang nehmen. Die Johanniter begleiten Familien mit schwerstkranken Kindern oder Jugendlichen, die einen hohen Pflegeaufwand beanspruchen und deren Lebenszeit krankheitsbedingt begrenzt ist, damit sie möglichst in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Die begleitende Arbeit, die Weihnachtsfeier, Geschenke und neue Materialien für den im nächsten Jahr anstehenden Umzug werden durch die Spende ermöglicht, berichtete die Leiterin Bettina Wichmann. Der Iserlohner Verein „Flaschenkinder“ hilft Kindern, deren Eltern an Alkoholismus erkrankt sind. Waren im vergangenen Jahr 25 Kinder in der Betreuung, sind es mittlerweile 38. Unter anderem Nachhilfeunterricht kann durch die Spende finanziert werden. Klemens Tannhäuser und Cornelia Merz bedankten sich bei Dana Hell für die Unterstützung.

Unterstützt werden auch Vereine, in denen Mitarbeiter engagiert sind. 500 Euro gehen an die Fußballer des TSV Ihmert. Über jeweils 350 Euro freuen sich die Jugend des SV Westfalia Rhynern, der Förderverein der Kindertagesstätte Bredenbruch, der Verein „Schicksalspfoten“ aus Hemer, der Kinderkirchenchor, die DLRG Altena Dahle und der Sportverein Kalthof.