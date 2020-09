Förderverein der Europaschule wählt

Hemer. Der Förderverein der Europaschule Hemer wird am Donnerstag, 1. Oktober, seine Mitgliederversammlung veranstalten. Um 19 Uhr treffen sich Vorstand und Mitglieder in der Aula der Schule. An diesem Abend sollen zum einen ein neuer Vorstand des Fördervereines gewählt als auch aktuelle Themen erörtert werden (z.B. Schulbus-Situation etc.). Der Vorstand bittet, an die derzeitig gültigen Corona-Hygieneregeln für den Schulbereich zu denken und freut sich über eine rege Teilnahme der Mitglieder.