Footballcamp zum Ferienstart

Hemer. Die „Hemer Cavebears“ gehen in die zweite Runde. Das nächste „Flagfootballcamp“ hockt in den Startlöchern. Am Wochenende des 10. und 11. Oktobers laden die Hemer Cavebears wieder zu einem Übernachtungswochenende ins Jugend- und Kulturzentrum am Park ein. An diesen Tagen werden die American Football-Tryouts stattfinden. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 19 Jahren können die Sportart American Football kennenlernen.

Rundherum wird es ein sportliches und entspanntes Rahmenprogramm geben. Von BBQ, Beatsaber, Fanta-Pong bis zu gemeinsamem Gucken von NFL-Spielen ist alles dabei. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung wird die Anmeldung auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Alle weiteren Infos erhalten Interessierte über www.instagram.de/juzhemer. Anmeldungen sind im Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, bei Ronny Brandt, 02372/551-720 (Email: r.brandt@hemer.de) von montags bis freitags zwischen 9 und 13 Uhr (nachmittags nach Vereinbarung) möglich.