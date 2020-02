Frauenpower bringt hohe Auszeichnung

„Ich bin mit einem Plus aus dem Studium gegangen“, freut sich Carmen Alicia Richter und lacht. Zum einen war sie eine von knapp 180 Stipendiaten, und zudem durfte sie den Dr.-Kirchhoff-Preis, der mit 3000 Euro dotiert ist, entgegennehmen. Die Absolventin des Bachelor-Verbundstudiengangs Maschinenbau an der Fachhochschule Südwestfalen wurde im Rahmen des Jahresempfangs der FH ausgezeichnet.

Dr.-Kirchhoff-Preis zum 22. Mal verliehen

Die 25-jährige Ingenieurin hat ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit ihrem Arbeitgeber Andritz Sundwig GmbH erstellt. Der Dr. Kirchhoff-Preis wurde zum 22. Mal vergeben, und die Hemeranerin ist stolz auf die besondere Auszeichnung. Sie beschäftigte sich in ihrer Abschlussarbeit mit der Produktwertanalyse einer Reversierhaspeltrommel. Die Haspeltrommel ist eine Kernkomponente eines jeden Reversierhaspels. Die Aufgabe eines solchen Haspels ist neben dem Auf- und Abwickeln von Stahlbändern beim Walz- und Bandbehandlungsprozess auch die Erzeugung des notwendigen Bandzuges.

In ihrer Arbeit fokussierte Carmen Alicia Richter das Ziel, diese Baugruppe hinsichtlich ihrer Kosten und Funktion zu optimieren. Das Ergebnis: Im Vergleich zur Basiskonstruktion lassen sich durch die neuen Erkenntnisse rund elf Prozent der Kosten für die Baugruppe einsparen.

Die Hemeranerin nahm sich nach ihrem Abitur am Woeste-Gymnasium ein Jahr Zeit, um sich beruflich zu orientieren. Zunächst absolvierte sie ein Freiwilligenjahr in der Felsenmeerschule. Bei Andritz Sundwig begann sie eine Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin, die sie 2018 als Landesbeste Nordrhein-Westfalens abschloss. Jetzt hat sie ihren „Bachelor“ in der Tasche und möchte nun den „Master“.

Ob Carmen Alicia Richter auch noch einen Doktortitel anstrebt? „Ich kann es mir zumindest vorstellen“, ist sie nicht abgeneigt. Das Lernen falle ihr nicht so schwer, sagte sie, was der 1,5-Abischnitt und die 1,4 im ersten Teil des Studiums belegen.

Das Unternehmen Andritz Sundwig zählt aktuell 310 Mitarbeiter, darunter sind 28 Auszubildende. Vor zehn Jahren wurde der Dr.-Kirchhoff-Preis schon einmal an eine Mitarbeiterin des Hauses vergeben. Damals wurde die besondere Leistung von Sibylle Schneider belohnt.

Zwei weitere Preisträger geehrt

In Zusammenarbeit mit der Firma Oventrop GmbH & Co. KG in Olsberg ermittelte Svenja Decker, Absolventin des Hagener Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen-Gebäudesystemtechnologie, Markt- und Produktanforderungen an Building-Automation-Systeme.

Vom Standort Soest kommt weiterhin der Preisträger Johannes Pöppelbaum. Im Rahmen seiner Bachelor-Abschlussarbeit im Studiengang Elektrotechnik befasste er sich speziell mit der modellbasierten Konzeptentwicklung und Implementierung eines WebHMl’s für den Maschinen- und Anlagenbau.