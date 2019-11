Hemer. 1500 Euro sind beim Spielzeugverkauf des Kleiderladens Carichic zusammengekommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Flüchtlingskinder

Die Freude ist Gabriele Gerwin und ihrem Team des Kleiderladens anzusehen: An nur einem Tag sind durch den Verkauf von Spielzeug stolze 1550 Euro für Flüchtlingskinder zusammengekommen. Am Dienstag wurde der symbolische Scheck zusammen mit Pastor Dietmar Schulte an den städtischen Integrationsbeauftragten Daniel Braun überreicht, der das Geld für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gut gebrauchen kann. Der genau Zweck ist noch nicht klar. „Wahrscheinlich fließt es in Ferienaktionen“, sagte Braun bei Carichic.

358 Geflüchtete leben aktuell in der Felsenmeerstadt, davon 61 Kinder, die bis fünf Jahre alt sind und 76 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren.