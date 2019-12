Für Kufenflitzer lacht die Sonne

Auf diesen Startschuss haben viele Familien sehnsüchtig gewartet, seit Sonntag wird wieder Eislaufspaß im Sauerlandpark geboten. Rechtzeitig für die Eröffnung ließ sich auch die Sonne blicken. So zog es die Familien nach den Regenfluten des Vortages ins Freie. Viele wählten den Wintergarten und den Sauerlandpark zum Ziel des Sonntagsausflugs.



Wintergarten im Sauerlandpark Wintergarten im Sauerlandpark

So hatten die Helfer im Schlittschuhverleih alle Hände voll zu tun, die orangefarbenen Kufen und die Robben als Eislaufhilfen zu verteilen. Bei den ersten vier Eislaufzeiten der neuen Saison genossen Jung und Alt das Eisvergnügen. Auch die Almhütte öffnete erstmals für die Öffentlichkeit ihre Türen. In den vergangenen Wochen fanden dort bereits zahlreiche weihnachtliche Betriebsfeiern statt.

Eisbahn ist wiedertäglich geöffnet

Wie immer ist der Eintritt auf das Gelände und in die Alm auch ohne Dauerkarte frei. Nur wer auf der knapp 600 Quadratmeter großen Fläche Eislaufen will, muss ein zusätzliches Ticket lösen. Schlittschuhe und Eislaufhilfen können ausgeliehen werden. Die Eisbahn ist in dieser Woche von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr findet das Eisstockschießen statt, bei dem bis auf wenige Ausnahmen alle Bahnen ausgebucht sind. In Anbetracht der Wetteraussichten mit frühlingshaften Temperaturen wird die Kühlanlage alles geben müssen, damit aus der Eisfläche kein Wasserbad wird. Die Almhütte ist von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

Premiere hatte am Montagabend die „Alm-Afterworkparty“. Den adventlichen Treffpunkt nach Feierabend gestalten verschiedene Discjockeys musikalisch. Auch am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch lädt der Sauerlandpark ab 17 Uhr zum musikalischen Adventstreff ein. Am Donnerstag, 19. Dezember, ab 19.30 Uhr |findet ein Soundgarten in der Alm statt. Live auf der Bühne steht die Band „Auf anderen Wegen“, die Cover-Pop von AC/DC über Robbie Williams bis zu Herbert Grönemeyer bietet.

Traditionelles Wartenauf das Christkind

Am kommenden Samstag ist die Eisbahn von 14 bis 21.30 Uhr geöffnet, wobei ab 20 Uhr die erste Eisdisco stattfindet. Am Sonntag und kommenden Montag sind Kufenflitzer von 11 bis 19 Uhr willkommen. Nach dem Heilig-Morgen-Frühstück (Tischreservierung im Ticketshop) wartet Hemer dann an Heiligabend von 11 bis 14 Uhr traditionell im Wintergarten auf das Christkind.

