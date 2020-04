Für Temposünder wird es teuer

Hemer. An mehreren Stellen im Hemeraner Stadtgebiet war die Polizei den Temposündern auf der Spur. Auf der Landhauser Straße wurden am Dienstag zwischen 6.40 und 8 Uhr 323 Fahrzeuge kontrolliert. 20 Verwarngelder wurden verhängt, der „Schnellste“ war mit 64 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft unterwegs. Auf der Altenaer Straße wurden zwischen 8.15 und 10.20 Uhr 281 Autos überprüft, in zwei Fällen wurde eine Anzeige geschrieben. Der höchste Messwert lag bei 80 statt der erlaubten 50 km/h. Weiter ging es auf der Märkischen Straße: 1000 Fahrzeuge wurden dort ebenfalls am Dienstag zwischen 10.30 und 12.10 Uhr gemessen. Neun Autofahrer müssen ein Verwarngeld bezahlen. Der höchste Messwert lag bei 72 Stundenkilometern innerhalb der geschlossenen Ortschaft.