Gähnende Leere in Hemeraner Innenstadt und Schulen

Die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar stellt Gastronomie, Handel und Schulen in Hemer vor weitere Probleme.

Hemer. Auch für die Hemeraner Gastronomie geht der schlechte Traum weiter. Die Betreiber von Restaurants und Gaststätten schauen mit Sorgenfalten auf der Stirn auf die neuen Beschlüsse der Bundesregierung, zeigen aber auch Verständnis. Marjan Zoksimovski, Inhaber der Gaststätte Marjan’s am Hademareplatz, gibt sich gefasst. Seitdem sein Papa Aco im November an Covid-19 erkrankt ist und erst am Dienstag dieser Woche nach zwei Monaten im Krankenhaus wieder entlassen werden konnte, sieht er die aktuelle Situation ein wenig anders. „Ich halte den erneuten Lockdown für sinnvoll. Wenn wir es jetzt nicht durchziehen, gehen die Zahlen wieder hoch“, sagt der Gastronom. Natürlich sei das geschäftlich gesehen eine Katastrophe, und Marjan Zoksimovski hält es auch nicht für sinnvoll, vor März wieder zu öffnen. „Ich verschmelze zwar hier in meinem Sessel, aber was soll man machen“, fragt er, „aber der Blick in andere Länder zeigt mir, dass das Virus zurückkommt, wenn zu früh gelockert wird“. Seine Familie ist aktuell einfach glücklich, dass sein Papa den langen Kampf gegen Corona gewonnen hat.

Auch in der Pizzeria Bei Toni ist man wegen der aktuellen Situation durchaus angespannt, aber Anonietta Longo hält die Maßnahmen auf jeden Fall für sinnvoll. „Aber es ist schon traurig. Da stehst du in den renovierten Räumen und denkst dir, was für ein Schmuckstück, und keiner sieht es“, sagt „Anton“ Longo. Wie auch in vielen anderen Restaurants wurde in der Pizzeria renoviert und Anschaffungen getätigt, um alle Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen. „Aber ganz ehrlich, haben wir eine Wahl? Wir sitzen doch alle in einem Boot“, hofft sie, dass sie und ihr Mann Toni schnell wieder ihre Gäste persönlich begrüßen können. Sie hofft, dass alle Menschen verstehen, dass die großen privaten Treffen aktuell auch nicht stattfinden können. „Dort liegt doch das Problem“, so die Gastronomin.

Im Westiger Restaurant „Das Peters“ gibt sich Inhaber Hans-Joachim Hundt gefasst. „Der Beschluss war zu erwarten“, sagt er und freut sich rückblickend, dass der Außer-Haus-Verkauf über Weihnachten so gut gelaufen ist. Jetzt im Januar und Februar können die Gäste Gerichte zum Thema „Hüttengaudi“ bekommen. „Wenn schon niemand zum Skifahren kann, machen wir eben so ein Angebot“, so Hundt. Wichtig ist es ihm, dass es nicht ständig das Hin und Her gibt. „Auf, zu, auf, zu, das geht nicht. Wenn ich jetzt wieder aufmache, dann wollen wir auch geöffnet bleiben. Sonst sind die Verluste noch größer“, betont der Gastronom.

Auch den Handel trifft die Verlängerung des Lockdowns weiter hart. „Bei uns war es schon seit Oktober ruhig“, berichtet Swetlana Frank. Sie betreibt seit 2008 die Modeboutique Frank in der Hauptstraße. Festliche Mode für Kunden aus der ganzen Region ist ihr Schwerpunkt. Durch den Ausfall von Feiern und Silvester ist der Markt quasi zusammengebrochen. „Ich versuche, das Angebot nach dem Lockdown um Freizeitkleidung zu ergänzen, wir versuchen durchzuhalten“, sagte sie über die schwierige Zeit ohne Kunden und Umsatz.



Auch die Möbelhäuser sind im zweiten Lockdown geschlossen. So kann auch Rainer Wiesemann keine Kunden mehr in seinem Möbelhaus bedienen, sie vor Ort beraten und Waren aussuchen lassen. Besonders bei den Matratzen macht sich das bemerkbar. Mit Kundenbesuchen und Auslieferungen hat Rainer Wiesemann durch den Bestellvorlauf noch gut zu tun, doch der Umsatz werde im März und April fehlen. „Wir machen das Beste daraus“, will der Hemeraner aber nicht klagen. Im Buchladen hat sich schon im ersten Lockdown der Abholpunkt etabliert. Kunden suchen in der großen Schaufensterfläche vor Ort oder aus Buchlisten daheim aus, bestellen und holen die Ware vor dem Laden ab. „Wir haben es im Frühjahr geübt, jetzt helfen uns der Außer-Haus-Verkauf und der Weihnachtspuffer, die Nebenkosten zu decken“, sagt Christiane Neugebauer. „Wir hoffen, dass wir alle den Lockdown durchhalten und dann wieder voll durchstarten können“, sagt die Mitinhaberin, die auf viele Stammkunden bauen kann. Bei den zahlreichen Filialisten in der Stadt sind die Lichter aus, wird gerade renoviert oder umdekoriert. Woolworth nutzt aktuell die Schließungszeit für Sanierungsarbeiten.



Gespannt blickten auch Hemers Lehrer am Mittwochnachmittag auf den Livestream von Kinder- und Familienminister Dr. Joachim Stamp und Schulministerin Yvonne Gebauer zur Kindertagesbetreuung und zum Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Ab Montag wird der Präsenzunterricht für alle Schüler bis zum 31. Januar ausgesetzt, es erfolgt Distanzunterricht. Alle Schulen sollen ab Montag für die Klassen 1 bis 6 eine Notbetreuung anbieten.

Von dem gleich dreiwöchigen Aussetzen des Präsenzunterrichts zeigten sich Hemers Schulleiter überrascht. „Wir hatten klar erwartet, dass nächste Woche komplett geschlossen wird“, so Florian Lötters, Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule. Anschließend sei man aber von der stufenweisen Rückkehr in die Schulen ausgegangen. Die Sundwiger Grundschule will nun wie alle anderen Schulen auch den Bedarf zur zwingend notwendigen Betreuung abfragen. Die Tage bis zum Unterrichtsbeginn am Montag werden genutzt, um den Distanzunterricht konzeptionell zu schärfen. Kinder sollen auch zeitlich eine Struktur für das Lernen daheim erhalten und im Lernprozess intensiver begleitet werden.

„Wir haben mit einem Stufenplan beispielsweise auch mit geteilten Klassen gerechnet“, sagt Kai Hartmann, Leiter der Europaschule am Friedenspark. Erste nicht zwingend notwendige Klausuren wurden bereits gestern abgesagt. Der Schulbeginn auf Distanz werde derzeit intensiv vorbereitet. Erleichtert zeigt sich Hartmann, dass nicht wieder beide Unterrichtformen parallel angeboten werden müssen: „Es geht eben nicht beides, drei Schüler in der Klasse und parallel eine Videokonferenz mit den anderen 27 Schülern.“ Es fehlt immer noch an technischer Ausstattung. So will die Gesamtschule bei Bedarf Schülern im Schulgebäude Arbeitsplätze mit Endgeräten anbieten. Alle Informationen erhalten Schüler und Eltern der Schulen bis zum Wochenende über Rundbriefe und die Internetseiten der Schulen.