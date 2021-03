Corona GAH: Tests an Grundschulen nicht erst nach Ostern

Hemer. Mit der Ankündigung des Schulministeriums, ab Dienstag wöchentliche Selbsttests an den weiterführenden Schulen zu ermöglichen, zeigt sich die Grüne Alternative nicht zufrieden. Die GAH hat Selbsttests für alle Hemeraner Schulen beantragt, also auch für die Grundschulen. „Sie müssen sofort eingesetzt werden und nicht, wie vom Schulministerium vorgesehen, erst nach den Osterferien. Das ist angesichts des zunehmenden Infektionsgeschehens gerade auch für die jüngeren Kinder, worauf wir auch im Antrag hingewiesen, viel zu spät“, betont die GAH. Außerdem beantragt sie die Testung an den zwei bzw. drei Schultagen des Präsenzunterrichts.