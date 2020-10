Hallenbad Geänderte Badezeit am heutigen Feiertag

Hemer. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass am Tag der Deutschen Einheit geänderte Öffnungszeiten für das Hallenbad gelten. Da es sich am Samstag, 3. Oktober, um einen Feiertag handelt, werden die Öffnungszeiten wie sonntags gehandhabt. Am Samstag und Sonntag ist das Hallenbad daher von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die aktuellen Verhaltensregeln für das Bad finden Interessierte auf der Internetseite www.stadtwerke-hemer.de unter „Bäderbetrieb“.