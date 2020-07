Gefährliche Radroute über Landhausen nach Sümmern

Hemer. In der Geitbecke wird ein kurzer Schutzstreifen für Radler angelegt. Die FDP fordert eine sichere Verbindung auch ab Ortsausgang.

Die Großbaustelle in der Geitbecke hat auch die Situation für Radfahrer in Erinnerung gerufen. Zwischen der B 7 und der Teichstraße werden Schutzstreifen auf die Fahrbahn gemalt, doch wie es anschließend für Radfahrer weitergeht, ist noch ungeklärt. Für Hemeraner Radler führt über Landhausen die kürzeste Verbindung zu den schönen Radwegen ab Barendorf ins Ruhrtal.

Als Anlieger hatte Wolfgang Sommer sich an die Politik gewandt, um hier eine Verbesserung zu erreichen. Jetzt traf er sich zusammen mit seinen Mitstreitern Rüdiger Scholly und Dr. Michael Tigges sowie Vertretern der FDP vor Ort am Ortsausgang Landhausen. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, war Martina Stenger als Vorsitzende des Bau- und Straßenausschusses des MK dabei. Begleitet wurde sie vom Hemeraner Fraktionsvorsitzenden Arne Hermann Stopsack, Planungsausschussmitglied Andrea Lipproß und Eva Thielen.

„Bevor wir politisch weitere Initiativen starten, machen wir uns erst einmal vor Ort ein Bild“, so Martina Stenger zu Beginn. Sie verwies auf den Beschluss des Kreistags vom 25. Juni. Dort hatte der Kreistag einen Masterplan zum Radwegenetz MK für ein kreisweites, alltagstaugliches Radverkehrsnetz verabschiedet.

Zur Situation vor Ort führte Wolfgang Sommer aus: „Die K 16 wird in Teilbereichen immer weiter für den Autoverkehr ausgebaut. Regelmäßige Radarkontrollen beweisen, dass hier viel zu schnell gefahren wird. Die K 16 wird aber sehr stark und dank Pedelec-Nutzung immer stärker von Radfahrern genutzt. Jeder Radfahrer schwebt akut in Lebensgefahr. Die Autos und Lkw rasen vorbei, ohne die Abstandsvorschriften einzuhalten. Dieser Zustand muss unbedingt kurzfristig behoben werden.“ Die Anwohner berichteten auch davon, dass die neue Eingangssituation in Landhausen nicht dazu geführt habe, dass die Autos langsamer fahren.

Wirtschaftswege bei den Planungen berücksichtigen

Das gefährlichste Stück sei, so die Anwohner, ab Birkenweg (wo der Radweg wieder auf die K16 geführt werden soll) bis Kreuzung Sümmern. Bis zur Turnhalle gebe bestenfalls ein Schutzstreifen oder die Mitbenutzung der Gehwege den Radfahrern Schutz. „Ab dem Ortsausgang bis Richtung Iserlohn ist uns bisher nicht ersichtlich, welche Maßnahmen Abhilfe schaffen können; wünschenswert wäre natürlich, aber das hängt maßgeblich von den Eigentumsverhältnissen ab, ein von der Straße getrennter Radweg“, so Andrea Lipproß. Etwas verwundert war die Liberale über die Planungen der Stadt Hemer, die Radfahrer bergauf nicht parallel der Straße, sondern durch den Stübecken zu leiten. „Das ist bei uns im Ausschuss nie erörtert worden und klingt auf den ersten Blick auch nicht besonders logisch, wenn man die dann zu bewältigenden Steigungen berücksichtigt“, so Lipproß. Als Idee schlägt sie die Einbindung des vorhandenen Wirtschaftswegenetzes vor. Diese müsse entsprechend optimiert, verlegt oder auch Lücken geschlossen werden.

Die FDP hat mehrere Fragen an den Bürgermeister gestellt. „Es ist wichtig, dass bei den Projekten, die Hemer für den Masterplan anmeldet, rechtzeitig die Politik miteinbezogen wird. Ein echtes Radverkehrsnetz wird in Zukunft immer wichtiger, auch in unserer etwas hügeligen Region“, so Arne Hermann Stopsack.