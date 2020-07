Gegen eine Felswand geschleudert

Hemer. Vor einer Felswand endete die Schleuderpartie eines Autofahrers im Hönnetal.

Bei einem Unfall auf der Hönnetalstraße ist am Samstagabend eine Beifahrerin verletzt worden. Der 23-jährige Unfallverursacher befuhr die Hönnetalstraße aus dem Hönnetal kommend in Richtung Hemer. Etwa 300 Meter nach dem Viadukt verlor der Autofahrer nach Polizeiangaben auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet nach links auf die Gegenfahrbahn, kam weiter nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Von der Felswand schleuderte der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer übersieht stehendes Auto

Am Freitagabend kollidierte ein Radfahrer mit einem Auto. An der Ausfahrt der Shell-Tankstelle stand ein Autofahrer mit seinem Pkw und wollte vom Tankstellengelände auf die Straße im Ohl abbiegen. Verkehrsbedingt musste er jedoch warten, um den fließenden Verkehr vorbei zu lassen. Der 28-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Pedelec auf dem linken Gehweg der Straße. Er übersah den wartenden Pkw und fuhr mit seinem Pedelec in die Seite, berichtet die Polizei. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Zudem entstand der Verdacht, dass er auch Drogen konsumiert hatte. Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen. Er erwartet nun eine Strafanzeige.