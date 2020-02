Gemeinsam in Hemer ein Zeichen gegen Gewalt setzen

Die Geschwister Hans und Sophie Scholl gelten seit der Nachkriegszeit als bedeutende Symbolgestalten des Widerstands gegen das totalitäre nationalsozialistische Regiment. Am 22. Februar 1943 wurden die beiden zum Tode verurteilt und noch am selben Tage enthauptet. Im Zeichen des Attentats von Hanau befand das Friedensbündnis Hemer, dass es umso wichtiger sei, die zurückliegenden Gräueltaten zu mahnen und sich daran zu erinnern, dass rassistische oder rechtsextreme Ideologien keinen Platz mehr in der Gesellschaft haben sollten.

Über 20 Personen folgen dem spontanen Aufruf

Beim Blick in den Kalender stellte Katja Schönenberg vom Friedensbündnis am Freitag fest, dass sich die Verurteilung und der Tod der Geschwister Scholl am Samstag jährt. Spontan trommelte sie ihre Mitstreiter zusammen. Es wurden WhatsApps verschickt und im sozialen Netzwerk Facebook zur Mahnwache in der Innenstadt aufgerufen. Wenngleich der Aufruf ziemlich kurzfristig kam, beteiligten sich über 20 Personen unterschiedlichster Nationalitäten und setzten so ein Zeichen gegen Rassismus. Sie erinnerten an die Geschwister Scholl, die seinerzeit Widerstand gegen den Nationalsozialismus übten und dies letztendlich mit ihrem Leben bezahlen mussten.

Als Mitglieder der studentischen Gruppe „Weiße Rose“ waren Hans und Sophie Scholl im Zweiten Weltkrieg aktiv und verbreiteten Flugblätter gegen den Krieg und die faschistische Diktatur Hitlers. Als Andenken an die Geschwister Scholl legte die Gruppe weiße Rosen neben Grablichtern auf der Rathaustreppe nieder. Auch ein Plakat gegen Rechts wurde bei der Mahnwache hochgehalten. Den Platz auf der Rathaustreppe hatte man bewusst ausgewählt. „Es sind die Stufen zu unserer Demokratie“, so Katja Schönenberg.

Friedensbündnis will sich ab sofort an jedem ersten Samstag versammeln

Im Anschluss an die Mahnwache wurden Grablichter und Rosen zum Jüdischen Friedhof am Perick gebracht. Aus der spontanen Zusammenkunft sollen zukünftig regelmäßige Mahnwachen für den Frieden und gegen den Rassismus werden. Schnell verabredeten sich die Teilnehmer, sich zukünftig immer jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr auf der Rathaustreppe zu versammeln. So will das Friedensbündnis vor der Kommunalwahl signalisieren, dass Rassismus in der Felsenmeerstadt nichts zu suchen hat.

Das Friedensbündnis Hemer würde sich freuen, wenn sich dann am 7. März weitere Bürgerinnen und Bürger für ein friedliches Miteinander der Mahnwache anschließen. „Wir brauchen keine Angst haben“, so Katja Schönenberg, die ihre Mitstreiter vom Netzwerk ermutigte: „Zeigt Haltung!“.