Geschichten aus dem Leben im Café Poggel

„Unser Leben ist morgen schon Geschichte“ - unter diesem Titel treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines VHS-Kurses unter der Leitung von Ursula Stopsack und schreiben über Erlebtes und manchmal aber auch Erdachtes. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung unter dem Motto „Kaffee-Satz Geschichten im Kaffeehaus“ stellen sie auch in diesem Jahr in einer neuen Lesung nun wieder einige ihrer bunten Geschichten vor. Die Lesung findet am Donnerstag, 23. Januar um 15 Uhr im Café Poggel statt. Der Eintritt ist frei.