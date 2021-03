Gesegnete Palmsträuße

Hemer. Die katholische Pfarrgemeinde St. Vitus Hemer hat – wie berichtet - die Präsenzgottesdienste bis zum 18. April ausgesetzt. Dennoch wird es verschiedene Alternativangebote geben: An diesem Wochenende steht zunächst das Fest Palmsonntag an. Hierfür bietet der Gemeindebezirk St. Bonifatius in Sundwig dank tatkräftiger Hilfe verschiedener Gemeindemitglieder „Palmsonntag to go“ an. Die vorbereiteten Palmsträußchen werden zunächst am heutigen Samstag um 17 Uhr gesegnet. Anschließend kann jedes Gemeindemitglied in der Kirche ein Palmsträußchen abholen, entweder am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr oder am morgigen Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr.