Gelingt es auch 75 Jahre nach dem Holocaust noch, die Erinnerung an den Massenmord durch die Nationalsozialisten wachzuhalten? Auf dem jüdischen Friedhof Am Perick stellten Bürgermeister Michael Heilmann und Pastor Wilhelm Gröne am Montagabend diese Frage, die sich auch den Teilnehmern der Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag aufdrängte. Zwar war die Teilnehmerzahl mit rund 90 Bürgern erfreulich groß, doch junge Hemeraner fehlten völlig.

Dazu passte gleich der einleitende Satz von Bürgermeister Heilmann, der den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog mit den Worten zur Einführung des Gedenktages im Jahre 1996 zitierte: „Die Erinnerung darf nicht enden, sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in Zukunft wirkt.“ Die schrecklichen Ereignisse des Nazi-Regimes und der Gegenwart bewiesen in schockierender Weise, wie wichtig ein Gedenktag nach wie vor heute sei, so Heilmann, der auf Angriffe von Rechtsextremisten, die Diskussion um die Bewaffnung von Bürgermeistern, das Verbot der Neonazi-Vereinigung oder die häufig fehlende Akzeptanz von Geflüchteten verwies.

„Ich bitte sie alle. Lassen sie uns gemeinsam wach sein! Lassen sie uns Zivilcourage zeigen!“, appellierte Heilmann. Er möchte den Menschen Mut machen, nicht nur tolerant zu denken, sondern sich auch aktiv gegen Intoleranz zu äußern. All jenen, die sich bereits aktiv für Minderheiten einsetzen, möchte er Mut machen, dies weiter zu tun.

Bei verletzenden Worten widersprechen

Dazu rief auch Pastor Wilhelm Gröne auf. Mit Mut, Einsatz, Nachhaltigkeit und ohne Furcht sollten die Menschen füreinander eintreten. „Die Gleichgültigkeit ist unser Problem, mein Problem“, sagte Gröne. Dies sei bereits bei der Sprache und Vorurteilen der Fall. Gerade in einer Kleinstadt sei es wichtig, dass jeder wahrnehme, was geschehe. Jeder habe bei Worten der Verletzung und Herabwürdigung zu widersprechen.

Gröne fragte, wann denn die Bürger seit der letzten Gedenkfeier an den Holocaust gedacht und inne gehalten hätten, beispielsweise am Denkmal an der Ostenschlahstraße, an Stolpersteinen oder in Gedenkstätten. Sei es lästige Pflichtübung gewesen oder dringe es unter die Haut? „Ohne Emotionen geht es nicht“, sagte der Pastor und Mitautor des Buches „Juden in Hemer“. Dieser Tag und das Gedenken seien unvergleichbar. Er sei dankbar, dass seine Lehrer dies vermittelt hätten und es bleibe eine Verpflichtung. „Es fängt immer im Einzelnen, im Kleinen an, das Erinnern und die bösen Worte“, so Gröne.

Mit einer Kranzniederlegung gedachte die Stadt der ermordeten jüdischen Mitbürger.