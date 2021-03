Gottesdienste der Pfarrei nur online: Gebete in Kirchen

Hemer. Der Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Vitus Hemer hat beschlossen, von Samstag, 27. März bis einschließlich Sonntag, 18. April, die Präsenzgottesdienste auszusetzen. Grund hierfür sind die steigenden Neuinfektionen und die Inzidenzzahl im Märkischen Kreis, die deutlich über der 200-Marke liegt. Am kommenden Samstag und am Palmsonntag sind die katholischen Kirchen in Hemer zu den geplanten Gottesdienstzeiten zum Gebet geöffnet. Gesegnete Palmzweige können mitgenommen werden. Über den Youtube-Kanal „Vitus-Hemer“ wird der nicht öffentliche Palmsonntagsgottesdienst aus der St. Peter und Paul um 10 Uhr live übertragen. Nach der Messe ist die Kirche zur eucharistischen Anbetung und zum stillen Gebet geöffnet. Die Gottesdienste und Angebote an den Kar- und Ostertagen werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.