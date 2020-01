Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gudrun Gille referiert im Krankenhaus

Hemer. „Mit Demenz ins Krankenhaus – Hilfe für Betroffene und Angehörige“ – so lautet der Titel eines Vortrages in der Paracelsus-Klinik am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr im Mehrzweckraum der Klinik. Gudrun Gille, Vorsitzende des Netzwerkes Demenz, informiert auf Einladung der Klinikleitung Betroffene und Angehörige zu den besonderen Herausforderungen mit an Demenz erkrankten Menschen, die im Alltag eines Akutkrankenhauses zunehmend an Bedeutung gewinnen.

In Deutschland leben immer mehr Menschen mit einer Demenz. Angehörige stehen oft hilflos vor der zunehmenden Verwirrung der an Demenz erkrankten Person. Eine besondere Belastung stellt für alle Beteiligten die Aufnahme des Patienten in ein Krankenhaus dar. Die ungewohnte Umgebung kann sehr belastend sein und im schlimmsten Fall die Behandlung er-schweren und den Genesungsprozess verlangsamen. Deshalb sollten Patienten, Angehörige und rechtliche Betreuer geplante Krankenhausaufenthalte gut vorbereiten und auch für den Notfall gerüstet sein.

Typische Anzeichenfür Demenzkrankheit

Der Vortrag erklärt zu Beginn die typischen Zeichen der Demenzkrankheit. Danach geht es um die Aufnahmesituation im Krankenhaus und um die notwendigen Informationen im Vorfeld, die anhand einer Checkliste zusammengestellt werden können. „Wichtig ist auch, eine angemessene Beschäftigung während des Aufenthaltes im Vorfeld zu organisieren, denn Langeweile fördert das Gefühl von Hilflosigkeit im Krankenhaus“, betont Gudrun Gille. Ziel des Abends ist es, den Menschen mit einer Demenz und ihren Angehörigen durch praktische Hinweise die schwierige Zeit im Krankenhaus zu erleichtern und eventuelle Sorgen abzubauen. Die Referentin beantwortet gerne Fragen aus dem Publikum. Der Eintritt ist frei.