Gütiger Bischof statt strenger Nikolaus

Nach 37 Jahren lässt Emil Rumianek das rote Gewand ruhen. Am meisten vermisst er die Kinder und das Gefühl, Gutes zu tun.

Hemer. Den Morgen von Heiligabend verbringt Emil Rumianek zu Hause bei seiner Familie. Es ist sein erstes Weihnachten in 38 Jahren, in der er nicht Nikolaus Emil ist. Die rund 50 Auftritte und Termine, in denen er Spenden gesammelt hat, bringt er dieses Jahr nicht hinter sich. Den Bürgermeister begleitet er auch nicht zu Heiligabend auf seiner Tour zu den Diensthabenden von Feuerwehr und Polizei. Nach 37 Weihnachten hat Emil Rumianek die Aufgabe abgelegt. Ein Grund dafür ist auch Corona.

„40 Jahre wollte ich eigentlich voll machen. Ich habe aber gemerkt, dass mir das nicht mehr so ganz leicht gefallen ist“, sagt der 77-Jährige am Zweiten Weihnachtstag. Sieben, acht Termine waren es teilweise an einem Tag – mit Anfahrt und Vorbereitung ein großer Aufwand an Zeit und Arbeit. Ein anderer Grund für den Rückzug des Nikolauses war die Corona-Krise. Schon im Mai verkündete Rumianek, dass es keine 38. Saison mit ihm als Nikolaus geben würde. „Damals habe ich mir schon gedacht, dass das im Herbst nicht ausgestanden ist“, so der ehemalige Nikolaus.

Vor allem die Reaktionen der Kinder vermisst er in diesem Jahr – und die kleinen Geschichten, die rund um seinen Auftritt geschehen. „Da könnte ich jahrelang darüber erzählen. Wie Kinder so reagieren und wie sie das auch annehmen, ist erstaunlich“, hat er die Erfahrung gemacht. Wie aufmerksam Kinder sein können, hat Emil Rumianek auch mitbekommen. Ein Kind wusste zum Beispiel sofort, dass es sich um den „echten Nikolaus“ handelte. Denn: „Der falsche hat immer Gummibänder um die Ohren.“

Den strengen Nikolaus, den er aus seiner Kindheit kennt, wollte er bei seinen Besuchen nie verkörpern. „Man kann doch nicht einen Bischof losschicken, der den Kindern so eine Angst macht“, ist er überzeugt. Er hat noch erlebt, dass der Nikolaus mit Knecht Ruprecht zu den Kindern kommt. Und dieser hatte manchmal auch einen Sack dabei, in dem es „schon zappelte“. „Da haben sie dann lebendige Karnickel drin gehabt. Nach dem Motto: Einen haben wir schon da reingepackt. Du bist der nächste“, erinnert er sich.

In seinen Besuchen wurde Nikolaus Emil auch öfter mal eine Liste überreicht. „Da stand auf drei, vier Seiten, was für ein Schwerverbrecher das Kind war. Und dann kam als letzten Satz: Ist aber sonst ganz lieb“, erklärt der 77-Jährige. Seiner Meinung nach ist es sinnvoller, den Kindern gut zuzureden und einzelne Aspekte aufzugreifen. „Wenn man von Kindern etwas erwartet, dann kann man nicht das ganze Jahr Revue passieren lassen. Eine einzige Sache reicht schon“, so der ehemalige Nikolaus. Emil Rumianek hat mit dieser Methode gute Erfahrungen gemacht. „Mit Druck und Drohungen funktioniert das überhaupt nicht.“ Was ebenso hilft: Den Kindern ein gutes Beispiel vorleben.

Öfter musste der Nikolaus auch den Eltern gut zureden. Eine Mutter kam mit ihrem achtjährigen Kind schon mal auf dem Nikolaus zu und hat ihn aufgefordert: „Nikolaus, nun hau den mal ordentlich durch. Der ist immer so frech.“ Emil Runianek antwortete darauf: „Es gibt keine bösen und frechen Kinder, es gibt nur schlecht erzogene. Und ich bin nicht dafür da, ihre Fehler auszubessern.“

Auch einen anderen Aspekt vermisst Emil Rumianek, seitdem er das Bischofsgewand an den Nagel gehängt hat: Das gute Gefühl, Menschen helfen zu können. „Gerade in der Corona-Zeit wird das eigentlich immer dringender benötigt“, sagt er. Vor allem für die Integration hat sich Emil Rumianek eingesetzt. Seine beiden erwachsenen Töchter sind zu 100 Prozent schwerstbehindert. Mit seinen gesammelten Spenden hat er auch den integrativen Kindergarten Gerlingsen unterstützt. Auch die Arbeit des Netzwerks Demenz hat er vor allem beim Aufbau durch Spenden gefördert. „Ich finde die Arbeit des Netzwerks vor allem in der heutigen Zeit sehr wichtig“, sagt er.

„Mein Gedanke war immer, etwas zu verändern“, sagt Emil Rumianek. Über die „politische Schiene“ dauere es sehr lange, bis die notwendigen Geldmittel fließen. Als Nikolaus wollte er mit seinen Spenden in die Bresche springen und die nötigen „schnellen Hilfen“ liefern. Rund eine halbe Millionen Euro inklusive Sachspenden sind über die Zeit zusammengekommen.

Einmal in der Adventszeit ist der 77-Jährige aber doch noch in die Rolle des Nikolauses geschlüpft – für seine Nichte und ohne Bart. „Ich habe festgestellt, dass das den Kindern vollkommen wurscht ist, ob ich einen Bart hab oder nicht“, schildert er seine Erfahrungen. Rund acht Monate dauert es, bis bei ihm ein Rauschebart wie beim Nikolaus wächst. Wichtiger seien da das Bischofsgewand, das Auftreten und die Erscheinung den Kindern gegenüber. Aus diesem Grund hat er sich auch in der Behindertenwerkstatt eines polnischen Klosters das rote Gewand nähen lassen. Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass sein rotes Gewand noch einmal zum Einsatz kommt.