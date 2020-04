Hecke brennt direkt neben der Hauswand

Ihmert. In Ihmert brannte am Dienstagnachmittag eine Hecke.

Eine brennende Hecke rief am Dienstagnachmittag um 16.50 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Weil die Hecke dicht an einem Wohnhaus im Bereich Heinrich-Goswin-Straße/Am Bach steht, alarmierte die Wache vorsichtshalber zusätzlich per Sirene die Löschzüge Süd und Mitte, die ebenfalls mit ausrückten. Der Brand konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden. Anschließend übernahm die Feuerwehr noch Lüftungsarbeiten in einer benachbarten Werkstatt.

Auch die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Angelegenheit, denn das Feuer könnte durch Brandstiftung entstanden sein. In diesem Bereich sind unmittelbar zuvor Kinder gesehen worden. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02372/90990 melden.