Hemer. In Heike Habor wurde eine Leiterin für den DRK-Blutspendedienst gefunden.

Heike Habor folgt auf Angelika Dreißigacker

Das Deutsche Rote Kreuz in Hemer bedankt sich bei allen Blutspenderinnen und Blutspender, die bei den vergangenen vier Terminen in Hemer Blut gespendet haben, und weist auf die Termine im kommenden Jahr hin. Die nächsten Termine im Jahre 2020 sind am 15. Januar im Pfarrheim Christkönig von 15 bis 20 Uhr, am 23. Januar im Martin Luther Haus in Deilinghofen von 16 bis 20 Uhr, am 5. Februar in der Festhalle Becke von 16 bis 20 Uhr und am 25. Februar in der Grundschule Ihmert von 17 bis 20 Uhr.

Im neuen Jahr wird Heike Habor neue Blutspendebeauftragte des DRK Hemer und tritt die Nachfolge von Angelika Dreißigacker an, die nur noch zur Verfügung steht, wenn Not am Mann ist.

Das DRK hat einige Mehrfachspender geehrt: Dieter Lahrmann hat 160 Mal, Carsten Klawonn 125, Hannelore Mertens 110 , Michael Knüwe 100 Mal gespendet. Jörg Koszinski, Bärbel Gerdes, Markus Kruse haben je 85, Rita Hupach 80, Stefan Classen und Marike Faber je 60, Mike Alberts 55, Martin Welzel 50 Mal gespendet.

Annegret Michael und Xenia Sauer blicken auf je 45 Spenden, Michael Klette, Andreas Werthschulte, Dominik Grothe, Peter Gertischke, Alexander Voss, Axel Dossmann und Stefan Gesing auf je 40 Spenden zurück. Petra Riehle hat 35 Mal, Elzbieta Gierke-Bork, Mareike Peters, Christina Kiriakidis haben je 30 Mal gespendet. Erika Benner, Sonja Falk, Jeanette Dröge haben 25 Mal, Nick Egger, Christoph Böckelmann je 20 Mal, Friederike Falkenhagen, Maria Theresia Paul, Anja Böckelmann, Markus Brenke, Arthur Koscielski, Dirk Reuter je 15 Spenden hinter sich. Jennifer Freihoff, Bernd Stoppelkamp, Kornelia Sameit spendeten je 10 Mal und erhielten als Geschenk eine Flasche Wein.