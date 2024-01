Hemer: Transporter verliert Speiseeis und sorgt für Unfall

Hemer/Menden Weil Speiseeis auf der Hönnetalstraße in Richtung Apricke während der Fahrt aus einem Transporter fiel, kam es laut Polizei zu einem Unfall.

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es laut Polizeibericht am Montag um 16.50 Uhr: Ein Mann fuhr zu dieser Zeit mit seinem BMW X1 die Hönnetalstraße in Richtung Hemer-Apricke, als ihm ein weißer Transporter in Richtung Hönnetal entgegenkam. Dieser verlor im Kurvenbereich vermutlich aus einer offenen Seitentür oder einem offenen Fenster drei Behälter mit Speiseeis.

Dann kam es zum Unfall: Einem dieser Behälter konnte der BMW-Fahrer nicht mehr ausweichen und überfuhr den Gegenstand mit seinem linken Vorderreifen. Der bislang unbekannte Transporter entfernte sich anschließend in Richtung Menden.

Polizei stellt drei Behälter sicher

Ob an dem BMW X1 ein Schaden entstand, wird noch geprüft. Im Nachgang konnte eine Streifenwagenbesatzung drei Behältnisse mit Speiseeis aus Aluminium ohne Beschriftung am Straßenrand auffinden und sicherstellen.

