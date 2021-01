Hemeraner Kirchenvorstand wird im November gewählt

Ohne den geplanten Festgottesdienst musste die neue Pfarrei St. Vitus starten. Ein Vermögensverwaltungsrat wurde gebildet.

Hemer. Nachdem mit dem Jahreswechsel der Startschuss für die Gesamtpfarrei St. Vitus Hemer gefallen ist, hat jetzt auch der Vermögensverwaltungsrat, der vom Generalvikar per Dekret eingesetzt wurde, seine Arbeit aufgenommen. Natürlich haben sich alle Katholiken einen schöneren Start für die Gesamtpfarrei gewünscht, so musste der Open-Air-Gottesdienst zur Pfarreigründung abgesagt werden und konnte lediglich digital stattfinden. Mit der neuen Homepage ist schon ein Schritt Richtung gemeinsamer Zukunft gemacht. Und das nun eingesetzte Gremium kümmert sich fortan um die Finanzen der Gesamtpfarrei.

Der Vorsitzende des Vermögensverwaltungsrates ist dabei Pastor Dietmar Schulte. Zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden und zugleich geschäftsführenden Vorsitzenden wurde Wolfgang Weinelt bestellt. Als zweiter Stellvertreter Schultes im Vermögensverwaltungsrat agiert Walter Kühn. Neben den dreien gehören noch folgende Mitglieder dem Vermögensverwaltungsrat an: Andrea Albert, Bernadette Böger, Kerstin Gerdes, Peter Potthoff, Markus Uhlenküken, Gerd Giebels Hans Heithorst und Henning Marcks. Alle Mitglieder des Gremiums wurden aus den alten fünf Kirchenvorständen des Pastoralverbundes vorgeschlagen. Zudem ergänzt noch Vikar Zaldy Antonio Abong den Vermögensverwaltungsrat.

Der Vermögensverwaltungsrat wird bis zur nächsten Kirchenvorstandswahl die finanziellen Geschicke von St. Vitus leiten. Mit der Kirchenvorstandswahl Anfang November entfällt dann der Vermögensverwaltungsrat und wird durch einen regulär von den Gemeindemitgliedern gewählten Kirchenvorstand ersetzt. Parallel zur Kirchenvorstandswahl wird auch der Gesamtpfarrgemeinderat gewählt. Die jeweiligen Gemeindeausschüsse, die sich vor Ort kümmern, bleiben aber weiterhin bestehen. Der neue Vermögensverwaltungsrat wird die folgenden vier Ausschüsse gründen: Finanzen, Personal, Liegenschaften und Friedhöfe. In den kommenden Wochen werden die Ausschüsse unter corona-konformen Bedingungen ihre Tätigkeit aufnehmen.