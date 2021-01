Hemeraner Sternsingen ohne Könige

Vikar Zaldy Abong segnete die Ehrenamtlichen in St. Marien, die am Wochenende die Sternsingerkarten mit dem Segensspruch in die Briefkästen warfen.

Das Hemeraner Sternsingen musste wegen Corona ohne die Heiligen Drei Könige stattfinden. Der Segenswunsch kam per Briefkasten.

Hemer. Eigentlich herrscht rund um den Dreikönigstag in den Pfarrheimen ein trubeliges Treiben: Kostüme werden angeprobt, Sterne poliert, die Sammeldosen verschlossen. Fröhliches Stimmengewirr schallt durch die Räume. Drei Jahrzehnte lang war das beispielsweise in St. Marien der Fall, an diesem Wochenende jedoch ist alles anders. Das Pfarrheim ist geschlossen, in der Pfarrkirche wartet das Organisationsteam mit Vikar Zaldy Antonio Abong nicht auf Kinder, sondern auf Erwachsene. Sie retten die Sternsingeraktion im Corona-Lockdown – zumeist ohne Kostüm, Stern und Sammelbüchse, dafür aber mit der gelben Alltagsmaske der Sternsinger.

So ist es diesmal ungewohnt ruhig. Statt der über 30 Kinder und ihrer Betreuer, werden nur 14 Ehrenamtliche erwartet. Große Mühe haben sich die Organisatorinnen in St. Marien dennoch gemacht. Der Altar ist mit den Sternen geschmückt, die Weihnachtsbäume leuchten, das Weihrauchfass brennt. Die Helfer holen nacheinander ihre Kartons mit Materialien ab und werden von Vikar Zaldy Abong gesegnet. In hunderten Umschlägen befindet sich der Segensspruch zum Aufkleben, ein Infoblatt und ein Überweisungsträger.

In Bredenbruch, Frönsberg und Ihmert werden immer alle Haushalte, gleich welcher Konfession, besucht. Die Glocken der Messdiener schallen durch die Straßen, nur selten wird geklingelt, der Sternsingergruß landet ohne persönlichen Kontakt im Briefkasten. „Es tut mir leid für die Kinder und für die Menschen, die sich wirklich freuen, wenn wir kommen“, sagt Liane Schulte. Sie freut sich aber, dass die Ehrenamtlichen von Haus zu Haus ziehen und so die Aktion ermöglichen. „Vor 30 Jahren waren wir zum ersten Mal unterwegs“ erinnert sich Ingrid Schulte. Damals hätten fünf Gruppen 1950 Mark gesammelt. Seither ist das Sternsingen Tradition und seit einiger Zeit auch ökumenisch.

Auch in den anderen Pfarrgemeinden der Pfarrei St. Vitus waren die Ehrenamtlichen am Wochenende unterwegs, um den Sternsingersegen zu verteilen. Teilweise wurden nur die Familien besucht, die sich zuvor in Listen eingetragen hatten, teilweise auch alle katholischen Haushalte.

In der Kirchengemeinde St. Peter und Paul gab dieses Jahr zwei Varianten, den Segen zu bekommen. Zum einen wurden die Briefkästen mit dem Segensgruß gefüllt, zum anderen gab es den „Segen to go“. Jörg Traut und Lucia Vogt hängten am Freitag in der Bäckerei eine lange Wäscheleine auf, an der sich die Bürger den Sternsingerbrief mit Segensaufkleber abnehmen konnten. Schon die Ankündigung der Aktion sorgte für über 30 Vorbestellungen. Am Samstag musste ständig nachgehängt werden: Neben Brötchen und Brot brachten viele den Segen mit an den Frühstückstisch. „Die Kinder sind schon sehr enttäuscht, dass sie nicht gehen dürfen“, bedauert Jörg Traut.

Nun hoffen alle Engagierten, dass auch der Spendenaufruf nicht ungehört bleibt. Im vergangenen Jahr konnten die Sternsinger rund 25.000 Euro sammeln. Ohne den persönlichen Kontakt und nur wenigen Sammelbüchsen dürfte es schwierig werden, an den Sammelrekord anzuknüpfen. Dabei benötigt das von Pater Beda gegründete Kinderdorf Cidade da Crianca in Brasilien gerade jetzt die Unterstützung.

Zurzeit wird dort kaum direkt mit den Kindern gearbeitet. „Der größte Teil der Arbeit konzentriert sich darauf, Menschen über Corona-Präventivmaßnahmen zu informieren. Familien, die fast keine oder nur wenige Grundnahrungsmittel haben, da sie momentan nicht arbeiten können, werden mit Lebensmittelpaketen und Hygieneprodukten versorgt. Nicht arbeiten, das bedeutet in Brasilien: Kein Essen, kein Wasser, kein Strom. Das alles wartet nicht, bis das Virus vorbei ist. Wir wollen helfen, damit Familien mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden können“, teilt die Pfarrei St. Vitus mit und dankt im Namen von Pater Beda. Das Spendenkonto der Pfarreri St. Vitus hat die IBAN DE13445512100007730013, Stichwort Sternsingen.