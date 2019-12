Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heute wieder Eisdisco im Wintergarten

Hemer. Endlich wird es winterlicher, auch für die Open Air-Eisdisco auf dem Himmelsspiegel des Sauerlandparks. Am heutigen Samstag sowie am 4. Januar ab 20 Uhr gehören die Samstagabende auf der Eisbahn des Wintergartens den tanzenden Kufenflitzern. Zur Partymusik können alle Eislauf-Asse und die, die es werden wollen, über die 600 Quadratmeter große Eisfläche düsen. Anschließend lädt die Almhütte zum Aufwärmen ein. Am Sonntag und auch am kommenden Montag ist die Eisfläche von 11 bis 19 Uhr geöffnet.