Hilfe bei Lungenkrebs: Klinik in Hemer zeigt Therapie auf

Hemer. 50.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an Lungenkrebs. In Hemer gibt es die Lungenklinik, die Möglichkeiten der Behandlung aufzeigt.

Der Welt-Lungenkrebstag hat sich am vergangenen Montag zum elften Mal gejährt. Er wurde im Jahr 2011 von Betroffenen ins Leben gerufen, um auf die Erkrankung und die Erkrankten aufmerksam zu machen. Dies zum Anlass nehmend berichtet die Lungenklinik Hemer als von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertes Lungenkrebszentrum über die aktuelle Situation und Möglichkeiten der Behandlung.

Zahl der Raucher geht zurück

Der Lungenkrebs ist weiterhin mit ca. 50.000 Neuerkrankungen jährlich die dritthäufigste Tumorerkrankung in Deutschland. „Die Anzahl ist nach wie vor besorgniserregend, aber es gibt auch sehr erfreuliche Entwicklungen“, so die Lungenklinik: „Die Zahl der Raucher geht kontinuierlich weiter zurück, und der Anteil der jugendlichen Nichtraucher liegt mit 56 Prozent so hoch wie nie zuvor“. Die Behandlungsmöglichkeiten einer manifesten fortgeschrittenen Lungenkrebserkrankung haben sich in den letzten zehn Jahren exponentiell erweitert. „Durch Einführung der Immuntherapie hat sich eine ganz neue Behandlungsmethode etabliert, die alleine oder in Kombination mit der Chemotherapie gegeben werden kann und das Therapieansprechen mehr als verdoppelt. Bei etwa 25 Prozent aller Tumoren kann eine zielgerichtete Therapie eine erhebliche Verlängerung des Überlebens auch im fortgeschrittenen Tumorstadium bewirken. Dabei wird die Tumorerkrankung wie bei einer chronischen Erkrankung in ein chronisches Stadium überführt. Eine kontinuierliche Medikation kann den Tumor dabei über viele Jahre in Schach halten, bei gleichzeitig hoher Lebensqualität“, beschreibt Prof. Dr. Anke Reinacher-Schick, Chefärztin der Onkologie und onkologischen Palliativmedizin die modernen Möglichkeiten der medikamentösen Therapie.

Strahlentherapie hat tumorzerstörende Wirkung

Die Strahlentherapie ist neben der Chemotherapie und Operation eine der zentralen Säulen bei der Behandlung von Lungenkrebs. „Strahlentherapie kann alleinig oder in Kombination mit Chemotherapie zur Wirkungsverstärkung, sowie nach oder vor Operationen eingesetzt werden. Lokale Ergebnisse werden dadurch weiter optimiert“, so die Chefärztin der Strahlentherapie Dr. Nicole-Sophie Consdorf. Im Gegensatz zur medikamentösen, im ganzen Körper wirkenden Chemotherapie ist die Strahlenbehandlung eine rein lokale Maßnahme mit tumorzerstörender Wirkung. Bei früh erkannten Lungentumoren kann eine punktgenaue, gewebeschonende Hochdosis-Bestrahlung zum Einsatz kommen, die einen ähnlichen Erfolg wie eine Operation erzielen kann.

Technische Weiterentwicklung

Damit steht in frühen Stadien eine Alternative zur OP zur Verfügung. Intensitätsmodulierte Bestrahlungen und sogenannte Atemtriggerungen sind technische Weiterentwicklungen, die die Verträglichkeit der Bestrahlung steigern und das Risiko von Nebenwirkungen mindern. „In frühen Tumorstadien, also bei kleinen Tumoren hat sich auch die operative Behandlung erheblich geändert“, stellt Chefarzt Privatdozent Dr. Stefan Welter die aktuellen Entwicklungen in der Thoraxchirurgie vor. „Die sogenannte minimalinvasive Entfernung von einzelnen Lungenlappen ist inzwischen als Standard mit einer geringstmöglichen Belastung für den Patienten etabliert. Offene Eingriffe mit Spreizung der Rippen werden nur noch in schwierigen Situationen und bei größeren Tumoren durchgeführt.“

Entfernung von Lungensegmenten

Eine in diesem Jahr veröffentlichte große japanische Studie zeigt, dass bei kleinen peripheren Tumoren die operative Entfernung von kleineren anatomischen Einheiten, den sogenannten Lungensegmenten, vergleichbare Heilungsraten von 70 bis 80 Prozent wie eine Lungenlappenentfernung erbringen. Die insbesondere minimalinvasive Entfernung von Lungensegmenten wird derzeit nur in spezialisierten Lungenkrebszentren wie der Lungenfachklinik angeboten.

Mit der Einführung einer Mindestmengenregelung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss soll die Behandlung von Lungenkrebs ab 2025 in spezialisierten Zentren konzentriert werden. Das lässt eine weitere Verbesserung der Behandlung von Patienten erwarten, auch wenn dies möglicherweise eine längere Anfahrt zur Klinik bedeuten würde.

