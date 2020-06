Hilfestellung durch das Netzwerk Demenz

Hemer. Das Netzwerk Demenz bietet am Mittwoch, 25. Juni, 15 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum Altes Amtshaus die Möglichkeit der Beratung. Betroffene und/oder Familienmitglieder dürfen sich angesprochen fühlen. Wenn es speziell darum geht, mit jemandem über nachlassende Gedächtnisleistungen oder über auffälliges Verhalten in den vergangenen Wochen zu reden, zeigt das Netzwerk Wege für die Alltagsgestaltung oder auch für weitere Diagnostik auf. Eine Anmeldung ist hilfreich. Materialien werden auch weiterhin zugeschickt, Information und Beratung sind telefonisch oder per Mail gille@netzwerk-demenz-hemer.de ebenfalls möglich: Gudrun Gille, 02372/1575.