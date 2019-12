Ausstellung Hönnetalbahn in Miniatur

Binolen. Die Hönnetalbahn in Miniatur kann nach Weihnachten wieder bei den Eisenbahnfreunden Hönnetal im Bahnhof Binolen bestaunt werden. Vom 27. bis zum 30. Dezember öffnen die Modellbahner von 13 17 Uhr ihre Ausstellung im Güterschuppen. Die ganze Modellbahnanlage in H0 von Neuenrade bis mittlerweile Klusenstein stellt die Hönnetalbahn in den 60er Jahren dar. Auch die Burg Klusenstein und die Mühle fehlen nicht.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und anderen Getränken gesorgt. Die Eisenbahnfreunde Hönnetal freuen sich auf den Besuch, der Eintritt ist frei. Wer mit der Hönnetalbahn anreist, bekommt eine Tasse Kaffee gratis.