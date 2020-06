Im Juni keine Elternbeiträge für die Kita

Hemer. In den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege beginnt am heutigen Montag ein eingeschränkter Regelbetrieb mit allen Kindern. Der Städte- und Gemeindebund hat in diesem Zusammenhang neue Informationen zu den Elternbeiträgen veröffentlicht: „Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben sich darauf verständigt, in den Monaten Juni und Juli 2020 den Eltern die Hälfte der Elternbeiträge zu erlassen. Den Ausfall der Beiträge teilen sich Land und Kommunen je zur Hälfte.“ Dementsprechend sieht die Aufteilung der Elternbeiträge wie folgt aus: Eltern bezahlen 50 Prozent der jeweiligen Beiträge, das Land 25 Prozent und Stadt Hemer weitere 25 Prozent.

Gleiches Verfahren auch fürOffene Ganztagsschulen

Kämmerer Sven Frohwein erläutert die Umsetzung: „Aus systemtechnischen Gründen wird die Stadt Hemer im Juni keine Elternbeiträge einziehen, dafür wird der Juli in voller Höhe berechnet. Das gleiche Verfahren soll auf die Offene Ganztagsschulen angewendet werden. So hat es der politische Krisenstab der Stadt Hemer, bestehend aus Bürgermeister Michael Heilmann, dem technischen Beigeordneten Christian Schweitzer, Kämmerer Sven Frohwein, den Fraktionsvorsitzenden sowie den stellvertretenden Bürgermeister Bernhard Camminadi und Wolfgang Römer, in dieser Woche beschlossen.