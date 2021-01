Impftermine für Lungenklinik und LWL-Wohnverbund

120 Pflegekräfte und Ärzte sowie 29 Mitarbeiter und Bewohner im LWL-Wohnverbund haben die Dosis erhalten.

Hemer. Auch in der Lungenklinik wurden die ersten Mitarbeiter geimpft. 120 Impfdosen wurden am Mittwoch in die Klinik geliefert und den Pflegekräften und Ärzten verabreicht. Bereits in der vergangenen Woche gab es einen Impftermin für die Bewohner des Karl-Otto-Stoffer Hauses des LWL-Wohnverbundes Hemer, in dem vor allem Frauen und Männer, die vorwiegend alkoholabhängig sind, wohnen.

„Seit Dezember bereiten wir die klinikinterne Impfkampagne vor. Jetzt geht es endlich los“, zeigt sich Torsten Schulte, Kaufmännischer Direktor der Lungenklinik hoffnungsfroh über die Lieferung der 120 Impfdosen. „Damit alles reibungslos ablaufen kann, haben wir frühzeitig damit begonnen, unsere Beschäftigten über das Impfprozedere zu informieren und durch Klinikärzte aufzuklären.“ Zunächst erhalten laut der Mitteilung der Klinik diejenigen Mitarbeitenden ihre erste Impfung, die nach der Impfverordnung des Landes der Gruppe 1 mit höchster Priorität zuzuordnen sind.

Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf vor allem im Umgang mit dem Impfstoff zu gewährleisten, wurde, so die Klinik, die Pneumologische Ambulanz der Lungenklinik in ein internes Impfzentrum umfunktioniert. „Wenn alles gut läuft, sollten die 120 Impfdosen noch heute verabreicht werden“ freut sich Gudrun Strohdeicher als Pflegedirektorin über die interne Organisation. Auch Dr. Franz Stanzel, der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Pneumologie, schaut mit dem Auftakt der Impfungen optimistisch in die Zukunft: „Wir setzen große Hoffnungen auf die Impfungen und der damit verbundenen Immunisierung. Darin sehen wir einen entscheidenden Schritt bei der Eindämmung des Coronavirus“. In rund drei Wochen soll die zweite Impfung erfolgen. Die Klinik geht von keinen Lieferschwierigkeiten aus.

Von den 24 Männern und Frauen, die im Otto-Stoffer-Haus wohnen, haben sich 19 impfen lassen, ebenso wie zehn Beschäftigte des LWL-Wohnverbundes. "Jetzt, da es Lieferengpässe für Kliniken in NRW gibt, ist Werner Saßenbach, der stellvertretende Leiter des LWL-Wohnverbundes Hemer, besonders froh, dass es gelungen ist, so frühzeitig Impfstoff bestellt zu haben", schreibt die LWL in einer Pressemitteilung. Der zweite Impftermin soll Anfang Februar stattfinden. Die zweiten Impftermine gelten laut LWL trotz der Engpässe als sicher.